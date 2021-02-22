Войти
ТАСС

Выручка Роскосмоса по программе диверсификации увеличилась почти в два раза

258
0
0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Роста удалось достичь за счет поставок энергооборудования

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Выручка Роскосмоса в 2020 году осталась почти на уровне 2019 года, по программам диверсификации она увеличилась почти вдвое. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В целом мы по выручке на уровне прошлого года, но у нас резко увеличивается выручка по диверсификации, практически в два раза у нас выросла, до 12 млрд рублей", - сказал Рогозин.

По его словам, это поставки энергооборудования, которое Роскосмос производит на своих предприятиях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
02.12.2020
От «Клипера» до «Орла»
04.11.2020
"Роскосмос" и Минфин на триллион рублей разошлись в оценке стоимости программ создания сверхтяжелой ракеты и программы "Сфера" - Рогозин
18.03.2020
"Долгострои опасны": когда Россия вернется на Луну
05.02.2019
Рогозин сообщил Путину, что работа по "Сармату" ведется по графику
12.09.2014
Президент взял госпрограмму на вооружение
20.06.2012
Достраивать "Бореи" будет новый глава ОСК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 05:26
  • 11
Крылья Арктики
  • 22.02 05:17
  • 2
Контракт на утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев"
  • 22.02 03:56
  • 4
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 22.02 02:38
  • 12
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 22.02 00:51
  • 115
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 21.02 12:26
  • 2
Пакистан подписал контракты на закупку российского вооружения
  • 21.02 12:26
  • 1
В Кремле назвали причину отсутствия звания генерала у Путина
  • 21.02 12:25
  • 2
Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере ГОЗ - глава Росфинмониторинга
  • 21.02 08:56
  • 1
Вице-премьер Борисов заявил о необходимости разработки новой линейки композитов для авиации
  • 21.02 07:55
  • 44
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 21.02 05:11
  • 1
Ведомые Су-57 создадут «непроницаемый щит»
  • 21.02 04:42
  • 13
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 20.02 21:58
  • 2
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 20.02 21:32
  • 3
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 20.02 21:15
  • 4
ВВС США задумались о замене истребителей F-16