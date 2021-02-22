Эксперт о Су-57Э: уверен, многие страны будут к нему "примеряться"

Россия готова продать новейший истребитель Су-57Э стратегическим партнерам, уже идут консультации с отдельными странами, сообщили в "Рособоронэкспорте". В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин высказал уверенность в том, что у машины большой экспортный потенциал.

Россия начала предварительные переговоры по продаже новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев накануне оружейной выставки IDEX-2021.

Он не назвал конкретные страны, которым предложено рассмотреть возможность покупки истребителя, однако уточнил, что речь идет о "стратегических партнерах" Москвы в оружейной сфере.

Су-57 (ПАК ФА, опытное название Т-50) может уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей. Среди его основных характеристик – маневренность и возможность выполнять сверхзвуковые полеты, а также активная защита от РЛС.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин высказал уверенность в том, что у упомянутой боевой машины большой экспортный потенциал.

"Стоит отметить, что Су-57 – это прекрасная машина во всей добротной линейке Су. Это многофункциональный истребитель пятого поколения, прекрасно маневрирует, может оснащаться гиперзвуковыми ракетами, способен уничтожать все цели на земле, в воздухе и на воде. Пользуется весьма достойной репутацией. Самое главное, что уже в прошлом году первая серийная машина поступила в ряды Воздушно-космических сил. Это показатель, который характеризует надежность Су-57. Экспортный вариант, конечно же, будет пользоваться успехом у тех, кто гоняется за нашим высокотехнологичным вооружением. Я уверен, многие будут примеряться к возможности приобрести Су-57Э. Наши стратегические партнеры – это, конечно же, Китай, Индия. Уверен, что и Турция будет рассматривать возможность приобретения", – сказал Андрей Кошкин.