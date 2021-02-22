Эксперт о Су-57Э: уверен, многие страны будут к нему "примеряться"

Россия готова продать новейший истребитель Су-57Э стратегическим партнерам, уже идут консультации с отдельными странами, сообщили в "Рособоронэкспорте". В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин высказал уверенность в том, что у машины большой экспортный потенциал.
Россия начала предварительные переговоры по продаже новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев накануне оружейной выставки IDEX-2021.
Он не назвал конкретные страны, которым предложено рассмотреть возможность покупки истребителя, однако уточнил, что речь идет о "стратегических партнерах" Москвы в оружейной сфере.
Су-57 (ПАК ФА, опытное название Т-50) может уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей. Среди его основных характеристик – маневренность и возможность выполнять сверхзвуковые полеты, а также активная защита от РЛС.
В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин высказал уверенность в том, что у упомянутой боевой машины большой экспортный потенциал.