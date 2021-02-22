Малый противолодочный корабль "Брест" отразил учебную атаку с воздуха

Малый противолодочный корабль "Брест" Северного флота во время учений на полигоне в Баренцевом море отразил учебную воздушную атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Согласно "легенде" учений, одиночный корабль должен был отбить авианалет условного противника и уничтожить идущую на него малоразмерную воздушную цель.

Экипаж "Бреста" поразил цели из зенитного ракетного комплекса "Оса-МА", скорострельных 30-миллиметровых автоматических зенитных пушек АК-630М и артиллерийских установок АК-176М.

Справка "РГ"

Малый противолодочный корабль "Брест" предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Заложен на судостроительном заводе в Зеленодольске 11 мая 1987 года, спущен на воду 30 июля 1988 года, вошел в состав Северного флота 9 ноября 1988 года.

С 22 июля 1988 года по 15 февраля 1992 года корабль носил название "Брестский комсомолец". Вооружение - зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.

Алексей Михайлов (Мурманская область)