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Российская газета

Малый противолодочный корабль "Брест" отразил учебную атаку с воздуха

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Малый противолодочный корабль "Брест"
Малый противолодочный корабль "Брест".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Малый противолодочный корабль "Брест" Северного флота во время учений на полигоне в Баренцевом море отразил учебную воздушную атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Согласно "легенде" учений, одиночный корабль должен был отбить авианалет условного противника и уничтожить идущую на него малоразмерную воздушную цель.

Экипаж "Бреста" поразил цели из зенитного ракетного комплекса "Оса-МА", скорострельных 30-миллиметровых автоматических зенитных пушек АК-630М и артиллерийских установок АК-176М.

Справка "РГ"

Малый противолодочный корабль "Брест" предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Заложен на судостроительном заводе в Зеленодольске 11 мая 1987 года, спущен на воду 30 июля 1988 года, вошел в состав Северного флота 9 ноября 1988 года.

С 22 июля 1988 года по 15 февраля 1992 года корабль носил название "Брестский комсомолец". Вооружение - зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.


Алексей Михайлов (Мурманская область)

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Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
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