Названо лучшее российское оружие на мировом рынке

Россия занимает 21 процент мирового рынка вооружений, среди ее клиентов 47 государств. За последние десятилетия была выпущена масса передовых систем, которые активно продаются за рубежом. The National Interest назвал пять самых выдающихся.

С-400

Флагман мировой ПВО, зенитный комплекс С-400 "Триумф" приобрели такие гиганты импорта вооружений, как Индия, Китай и Турция. Контракт с последней вызвал дипломатическую бурю в НАТО и охлаждение отношений Анкары с Вашингтоном. США исключили Турцию из партнерской программы по истребителю F-35 и ввели против нее санкции. Помимо эффективности на дипломатическом фронте, "Триумф" весьма эффективен в противоракетной обороне: за счет своей универсальности и большого арсенала специализированных ракет, комплекс может работать на разных дальностях: от самых малых до очень больших.

Су-35

Один из самых совершенных российских истребителей при выгодной цене имеет массу технических преимуществ. Он может летать на сверхзвуке без использования форсажа, обладает сверхманевренностью - за счет двигателей с управляемым вектором тяги - и мощным радаром с АФАР. Самолет оснащен эффективной системой радиоэлектронного подавления, способной отвести от него американские ракеты AIM-120 AMRAAM и им подобные. Собственный арсенал Су-35 представлен универсальным комплексом вооружения на 12 точках подвески. Первым иностранным заказчиком истребителя стал Китай, заключивший в 2015 году контракт на 24 самолета.

Автомат Калашникова

От прародителя серии АК-47 до современного АК-12 автоматы Калашникова остаются одним из самых популярных видов оружия в мире. Благодаря низким затратам на производство, простоте конструкции, легендарным надежности и долговечности автоматы семейства Калашников продолжают использоваться во всех уголках планеты.

Т-90С

Экспортная версия основного боевого танка Т-90МБТ оснащена 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, 840-сильным двигателем, динамической защитой "Контакт-5" и мощной системой подавления управляемых боеприпасов "Штора". Создатели Т-90 избегают дорогих штучек, что устанавливаются на западные аналоги, чтобы обеспечить баланс огневой мощи, долговечности и экономической эффективности. Это сделало танк бестселлером в странах второго и третьего мира, его приобрели Азербайджан, Индия, Ливия и Туркменистан.

Су-57

Истребитель пятого поколения - один из самых амбициозных российских проектов. Этот самолет призван объединить лучшие в классе аэродинамические характеристики с малозаметностью и мощным арсеналом новейших ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" - в него могут войти и гиперзвуковые боеприпасы. Хотя серийное производство самолета началось недавно, экспортная версия самолета уже активно предлагается потенциальным клиентам - например, Индии, Китаю и Турции.

Антон Валагин