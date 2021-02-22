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Российская газета

На базе броневика "Стрела" планируют создать "русский Land Cruiser"

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Источник изображения: пресс-служба ООО "ВПК"

Легкий бронированный автомобиль "Стрела" с колесной формулой 4х4 может стать гражданским внедорожником. Используемые в конструкции перспективной машины агрегаты, узлы и детали уже задействованы в отечественном автомобилестроении.

Как сообщил РИА Новости гендиректор ВПК Александр Красовицкий, автомобиль "Стрела" имеет потенциал стать основной командирской машиной в Вооруженных силах России.

"Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке", - сказал Красовицкий.

Отметим, что "Стрела" была представлена на форуме "Армия-2020". Дизельный двигатель мощностью до 200 лошадиных сил в совокупности с механической 6-ступенчатой коробкой переключения передач обеспечивает высокие динамические качества легкого бронеавтомобиля.

По шоссе "Стрела" способна разогнаться до 155 километров в час. Масса автомобиля 4,7 тонны, в салоне могут разместиться до восьми человек. Противоминная защита легкого броневика обеспечивает защиту при подрыве двух килограмм тротила.


Николай Грищенко

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