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Американский марсоход поработал фотографом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получили снимки, сделанные в момент посадки марсохода Perseverance («Настойчивость») на Красную планету. Они были продемонстрированы в пятницу на брифинге, транслировавшемся на сайте NASA.

«На этом снимке запечатлен аппарат Perseverance, подвешенный на тросах под посадочным модулем в момент спуска на поверхность Марса», — сказал главный инженер проекта Адам Стелтцнер. По его словам, фотография была сделана с посадочного модуля, когда марсоход находился на высоте около двух метров над поверхностью Красной планеты.

Специалисты NASA продемонстрировали еще несколько снимков. Среди них — фотография марсохода в момент его спуска на парашюте в атмосфере Марса, сделанная с орбитального зонда MRO (Mars Reconnaissance Orbiter, с англ.«Марсианский орбитальный разведчик»).

Еще одна фотография была сделана при помощи камеры, установленной на самом Perseverance, который запечатлел одно из своих колес на поверхности Красной планеты. На снимке отчетливо видны камни, испещренные небольшими отверстиями, природу которых планируют установить эксперты американского космического ведомства.

Марсоход Perseverance осуществил посадку в районе кратера Езеро. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев будет проходить проверка всех систем и оборудования. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе, отмечает ТАСС.

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