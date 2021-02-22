Бомбы и ракеты легли точно в цель

В Калининградской области летчики морской авиации Балтийского флота в рамках плановой боевой учебы выполнили бомбометание и ракетные стрельбы.

В нанесении бомбовых ударов по объектам на земле были задействованы экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

Совершив полет в заданный квадрат, летчики осуществляли вскрытие наземной обстановки. После чего проводили прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику.

Применялись бомбы ДОСАБ-100Т и П-50Т. Удары ими наносились с высот от 500 до 1100 метров. Поражение мишеней было зафиксировано средствами объективного контроля.

А тем временем истребители Су-27 проводили пуски управляемых ракет по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника.

Пилоты отрабатывали задачи обнаружения и уничтожения «самолетов» с использованием подвесного вооружения одиночно и в составе пары. В качестве имитаторов воздушных целей использовались самолетные малогабаритные мишени М6. Стрельбы по ним проводились как в дневное, так и в ночное время.

В рамках учений молодые летчики истребительного авиаполка впервые выполнили задачи по перехвату и уничтожению воздушных целей. Лейтенанты отработали нормативы по одеванию летного обмундирования, совершили парные взлеты с аэродрома и осуществили пуски управляемых ракет. Кроме того, они выполнили элементы боя с авиацией условного противника, роль которого выполняли опытные пилоты на истребителях Су-30СМ.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)