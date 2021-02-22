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WarSpot

Американцы отправляют «Кости» на «Могильник»

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Источник изображения: warspot.ru

Бомбардировщик B-1 должен был заменить B-52, но предшественник переживёт преемника. Вчера, 19 февраля, пресс-служба ВВС США сообщила о том, что первый из 62 действующих самолётов B-1 Lancer отправлен на хранение на военную базу Дэвис-Монтейн, которая известна во всём мире под названием «Могильник» (Boneyard).

В 2021 году ВВС США запланировали списать 17 самолётов B-1 Lancer. Только четыре из них уйдут на хранение с возможностью возвращения на военную службу (type 2000 recallable storage). Остальные будут разобраны и пойдут на металлолом и запчасти. Оставшиеся 45 B-1 Lancer продолжат службу. Последний из этих самолётов, согласно действующим планам, будет списан в 2036 году.

Бомбардировщик B-1 Lancer

Источник изображения: airforce.com

По словам генерала Тимоти Рэя, возглавляющего Командование глобальных ударов ВВС США, сильный износ за последние два десятилетия требует порядка $10-30 млн на самолёт, чтобы вернуть его к лётной готовности. Списание самолётов с наименьшим количеством оставшихся лётных часов позволит высвободить средства и людей для поддержания оставшихся 45 единиц B-1 Lancer в лучшем техническом состоянии. Кроме того, «освободится место» для перспективных стелс-бомбардировщиков B-21 Raider.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Rockwell International B-1 Lancer совершил первый полёт в декабре 1974 года. После постройки четырёх самолётов программу по их производству заморозили до начала 80-х годов. В период с 1983 по 1988 год было построено 100 бомбардировщиков модификации B-1B, которые отличались усиленной конструкцией планера и шасси, позволявшей нести больше полезной нагрузки. ВС США прозвали это самолёт «Костью» (B-1 читается как B-One, что созвучно слову bone, которое переводится как «кость»). Эта машина должна была заменить -52 Stratofortress, но после ремоторизации «пятьдесят вторые» продолжат свою службу до 2050 года.

В арсенале ВВС США насчитывается три типа действующих стратегических бомбардировщиков: -52 Stratofortress, -1 Lancer и -2 Spirit. Кроме того, в 2016 году началась работа по созданию нового стратегического бомбардировщика, получившего название -21 Raider. Несмотря на то что самолёт B-52 Stratofortress впервые поднялся в воздух ещё в 1952 году, именно он продолжит службу вместе с перспективным B-21 Raider, тогда как B-1 Lancer и B-2 Spirit будут списываться по мере производства новых бомбардировщиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
В-1В Lancer
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