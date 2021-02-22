В Минобороны наградили лауреатов всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ в интересах ВС РФ

ЦАМТО, 20 февраля. В Минобороны России 19 февраля состоялась церемония награждения победителей, призеров и номинантов специальных премий всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ в интересах ВС РФ по тематике: "Технологии искусственного интеллекта военного, двойного и специального назначения".

Церемония награждения прошла под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майора Андрея Гончарова.

"Участие в конкурсах широкого спектра исследователей от студентов до сформировавшихся ученых из различных регионов страны показывает высокую заинтересованность, а также позволяет консолидировать усилия и найти креативные, нестандартные решения для формирования научно-технического задела, обеспечивающего проведение перспективных исследований в интересах Минобороны России, в том числе на площадке Военного инновационного технополиса "ЭРА", – отметил А.Гончаров.

Работы коллективов и индивидуальных авторов отличались научной новизной, практической направленностью, актуальностью, затрагивающей вопросы разработки и внедрения передовых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Решением конкурсной комиссии, состоящей не только из представителей ведущих научно-исследовательских организаций и вузов Минобороны России, но и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также Фонда перспективных исследований, определены победители, призеры и номинанты специальных премий конкурсов.

Всего на конкурсы поступило 59 работ из нескольких десятков городов. Особого внимания были удостоены работы "Технология интеллектуального управления робототехническими комплексами на базе беспилотных летательных аппаратов", "Интеллектуальные системы траекторного планирования и управления движением морских робототехнических систем", "Повышение автономности БЛА на основе методов искусственного интеллекта" и "Интеллектуальные производственные технологии крупноформатной 3D-печати для задач морского флота", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации проводятся с 2013 года.

Руководство их организацией и проведением осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России. Организатор конкурсов – Военный инновационный технополис "ЭРА".