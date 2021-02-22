В Зеленодольске заложен 13-й серийный катер специального назначения проекта 21980 "Грачонок"

ЦАМТО, 20 февраля. На АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" 19 февраля состоялась торжественная церемония закладки корпуса серийного противодиверсионного катера проекта 21980 "Грачонок" (разработчик АО "КБ "Вымпел" (г.Нижний Новгород)).

В торжественном мероприятии принял участие начальник управления кораблестроения Главного командования Военно-морского флота капитан 1 ранга Ильяс Шигапов, который от имени главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова поздравил зеленодольских судостроителей с закладкой очередного современного катера и выразил уверенность, что предприятие и впредь будет строить для российского флота надежные боевые корабли и катера.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Иван Колчин, заместитель начальника управления-начальник отдела (надводных кораблей) Управления Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению гособоронзаказа Игорь Супранович, глава Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Михаил Афанасьев, заместитель генерального директора Ассоциации предприятий промышленности Республики Татарстан Игорь Рассман, заместитель генерального директора АО "Холдинговая компания "Ак Барс" по общим вопросам Елена Алешина, генеральный директор АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" Ренат Мистахов, генеральный директор АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" Александр Филиппов и др.

Катера специального назначения проекта 21980 строятся на предприятии с 2008 года. На сегодняшний день завод уже сдал государственному заказчику 10 ед. данного проекта. Заложенный 19 февраля 2021 года катер стал тринадцатым в серии.

Согласно данным разработчика, катера специального назначения проекта 21980 предназначены для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ Российской Федерации. Современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют им решать широкий спектр задач, свойственный кораблям гораздо большего водоизмещения.

Катера данного проекта оснащаются современным радиоэлектронным вооружением. На борту катеров имеется водолазное снаряжение.

В рамках торжественного мероприятия состоялось награждение работников завода, внесших значительный вклад в строительство и сдачу кораблей и судов для ВМФ РФ.

В заключительной части мероприятия высоким гостям было предоставлено почетное право установить памятную закладную доску в основание нового катера, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.