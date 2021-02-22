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ЦАМТО

Россия предложила включить гиперзвуковые вооружения в ДСНВ

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Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Источник изображения: © Минобороны РФ

ЦАМТО, 20 февраля. Москва предлагает "встроить" гиперзвуковые вооружения в продленный Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) и посмотреть, как будет проходить процесс верификации.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что с 2010 года – когда был заключен ДСНВ-3 – у РФ и США появились новые вооружения, некоторые из которых подпадают под договор.

"Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. А некоторые вооружения не подпадают под действие договора – по своим физическим характеристикам они действуют совсем на других принципах. Гиперзвук частично подпадает под ДСНВ, если это баллистические ракеты", – заявил С.Лавров в эфире "РБК ТВ".

По его словам, "что-то уже покрывается ДСНВ".

"Сейчас надо "встроить" эти виды вооружений в договор на очередные пять лет и посмотреть, как это будет верифицироваться. А что-то не подпадает", – отметил министр.

"У американцев есть новая система – та самая концепция глобального молниеносного удара, кстати, неядерного. Предложили положить на стол переговоров все без исключения темы, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность и законные интересы договаривающихся сторон", – цитирует "РИА Новости" С.Лаврова.

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