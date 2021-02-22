ВС Норвегии заказали дополнительную партию бронемашин CV-90

ЦАМТО, 20 февраля. Британская компания BAE Systems объявила о подписании с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) контракта на поставку 20 дополнительных бронемашин CV-90.

Стоимость соглашения превышает 50 млн. долл. Заказ предусматривает поставку 12 бронемашин CV-90 в инженерной версии и восьми – в многоцелевой. Поставки запланированы на 2023 год. После его выполнения парк бронемашин семейства CV-90 СВ Норвегии возрастет до 164 машин в рамках мероприятия по развитию и модернизации ВС страны.

Норвегия является одним из семи покупателей бронемашин семейства CV-90 и последним заказчиком, увеличившим свой парк. Ранее были подписаны контракты на продление срока службы и модернизацию ББМ с ВС Швейцарии и Нидерландов.

По заявлению бригадного генерала Эйвинда Йохана Квальвика из подразделения наземных систем NDMA, дополнительные бронемашины усилят маневренность и боевую мощь СВ Норвегии.

Поставку техники выполнит подразделение BAE Systems Hagglunds, размещенное в Эрншельдсвике (Швеция), совместно с норвежской компанией-партнером Ritek. Как планируется, до 30 потенциальных норвежских поставщиков будут отвечать за модернизацию и ремонт компонентов, а также поставку новых подсистем и технологических решений в рамках будущих обновлений норвежского парка CV-90.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2012 года Минобороны Норвегии заключило с BAE Systems контракт стоимостью 500 млн. фунтов стерлингов (750 млн. долл.) на поставку 41 новой и модернизацию 103 состоящих на вооружении ВС страны бронированных машин CV-9030. Поставка новой техники завершилась в апреле 2019 года.

В результате реализации этой программы ВС Норвегии получили 144 современные бронемашины различных модификаций, включая 74 ББМ в версии боевой машины пехоты, 21 разведывательную машину, 15 машин управления, 16 инженерных машин, 16 многоцелевых ББМ и две машины для подготовки водителей.

В число заказчиков бронированных машин семейства CV-90 в настоящее время, помимо Норвегии, входят шесть европейских государств, включая Данию, Эстонию, Финляндию, Швейцарию, Швецию и Нидерланды. Всего на вооружении находится около 1300 машин CV-90 в различных вариантах.