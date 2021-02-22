Рогозин доложил Путину о планах по пилотируемой лунной программе

Глава Роскосмоса сообщил, что после наращивания исследований автоматическими станциями начнется пилотируемая программа на естественный спутник Земли

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия в 2021 году возобновит лунную программу, после наращивания исследований автоматическими станциями начнется пилотируемая программа на естественный спутник Земли. Об этом доложил в субботу президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В октябре с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа, о которой я сегодня еще кратко вам доложу", - сказал он.

Глава Роскосмоса также напомнил, что в 2021 году к Международной космической станции будут запущены два новых модуля.

В октябре 2021 года Роскосмос планирует отправить на Луну автоматическую станцию "Луна-25", которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. В качестве основной даты старта выбрано 1 октября, резервной - 30 октября. Ранее в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина сообщали ТАСС, что аппарат "Луна-25" будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года.