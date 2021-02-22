Россия запланировала 29 пусков ракет космического назначения в 2021 году

Роскосмос выполнил гособоронзаказ в 2020 году на 100%, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Почти 30 пусков ракет космического назначения запланированы в 2021 году. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"29 планируем ракет космического назначения", - сказал Рогозин.

По словам главы госкорпорации, в 2020 году были осуществлены 17 пусков ракет космического назначения и семь пусков боевых ракетных комплексов.

"Более того, у нас запланированы очень важные пуски, как, скажем, впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа, о которой я сегодня еще кратко вам доложу", - сказал Рогозин.

Он также отметил, что на МКС будут отправлены два модуля. "Они уже находятся у нас на Байконуре, завершаются их электрические испытания, и мы планируем провести пуск самого большого модуля - модуля "Наука" - в мае этого года", - сообщил глава Роскосмоса.

Рогозин подчеркнул, что в числе важных пусков - продолжение испытаний ракеты "Ангара". "Как вы знаете, в декабре мы возобновили летные испытания. Достигнуты все необходимые технические характеристики, которые были заданы госзаказчиком. В этом году мы планируем один пуск тяжелой "Ангары" и два пуска легкой "Ангары". Дальше наращиваем. Соответственно, развиваем производство в Омске на производственном объединении "Полет", где с 2023 года мы должны ее серийно выпускать, практически удовлетворяя все необходимые потребности и министерства обороны, и Роскосмоса в этих тяжелых ракетах", - сказал он.

Радиолокационный аппарат

Глава госкорпорации также сообщил, что в числе важных пусков, запланированных на 2021 год - запуск радиолокационного аппарата. "Впервые мы переходим на радиолокацию. Для того, чтобы объяснить насколько это важно, конечно, это Северный морской путь. Росатом как оператор развивает Северный морской путь, это для нас, безусловно, уникальный транзитный маршрут. Но для того, чтобы освоить восточный маршрут от Ямала на Восток, до Тихого океана, необходимо видеть все, что там происходит", - заявил он.

Рогозин пояснил, что из-за сильных туманов обычные спутники ДЗЗ не видят ледовую обстановку. "Радиолокационный аппарат - ему что ночь, что день, что зима, что туман - он видит все детально. И практически мы создаем навигационные карты для капитанов атомных ледоколов, которые смогут, не останавливаясь, выбирать для себя в режиме реального времени маршрут и, соответственно, двигать ледовые караваны", - сказал Рогозин.

Импортозамещение электроники

Рогозин также сообщил, что полное импортозамещение электроники для спутников "Глонасс" произойдет к 2025 году.

"К 2025 году, Владимир Владимирович, как и обещал, мы выйдем полностью на абсолютно стопроцентное импортозамещение для "Глонасса", - сказал Рогозин.

"И увеличим срок работы", - констатировал глава государства. Гендиректор Роскосмоса подтвердил, что срок работы аппаратов на орбите будет увеличен до 15 лет минимум.

Отвечая на вопрос президента о точности, Рогозин сообщил, что она составляет 2,6 м. "Стопроцентный охват всей территории Земли. Лучше всего, конечно, в Северном полушарии, так сама группировка конфигурирована, но спутники нового поколения "Глонасс-К2" и развитие наземной инфраструктуры, то есть сами комплексы калибровки сигнала, позволят нам выйти в ближайшие годы уже на 1,3 м. Это хороший показатель", - пояснил глава Роскосмоса.

Президент подчеркнул, что это очень важно для транспорта, особенно для морского.

Группировка спутников

Глава Роскосмоса также сообщил, что сейчас в группировку входя 28 спутников "Глонасс", из них на боевом дежурстве - 23 аппарата, остальные находятся либо на испытаниях под контролем генерального конструктора, либо в орбитальном резерве. "Если у одного аппарата выходит ресурс, соответственно, включается другой", - пояснил он.

Рогозин сообщил, что на земле находятся еще один аппарат старого поколения "Глонасс-М" и "Глонасс-К2".

"Глонасс-К" уже с все более и более увеличивающимся числом, долей российской микроэлектроники", - отметил он.

Выполнение гособоронзаказа

Рогозин подчеркнул, что Роскосмос в прошлом году полностью выполнил гособоронзаказ, выручка госкорпорации по программам диверсификации увеличилась почти вдвое.

"Гособоронзаказ выполнен на 100%", - сказал Рогозин.

По его словам, кассовое исполнение гособоронзаказа составляет 94%.

"Идет, в общем, поступательное сокращение просроченной дебиторской задолженности. В целом мы по выручке на уровне прошлого года, но у нас резко увеличивается выручка по диверсификации, практически в два раза у нас выросли, до 12 млрд рублей, поставки энергооборудования, которое мы производим на своих предприятиях", - доложил глава госкорпорации.

Он рассказал о диверсификации производства. "В рамках антисанкционной политики мы поставляем "Газпрому", "Газпромнефти" и турбонасосы, и различного рода арматуру, и газоперекачивающие аппараты для Амурского ГПЗ. <...> То есть это очень важное направление говорит о диверсификации и в целом о развитии отрасли", - сказал Рогозин. Он отметил, что "Энергомаш" производит "колоссальное количество" энергооборудования в интересах российских нефтяных и газодобывающих компаний.

Испытания корабля "Орел"

Макет корабля "Орел" собран, его статические испытания стартуют в феврале, сообщил глава Роскосмоса.

"Мы начинаем его [корабля "Орел"] статические испытания уже сейчас, в феврале. То есть он уже собран, он уже в железе", - сказал Рогозин.

Он отметил, что Роскосмос "практически подступился к тому, чтобы вступить в новую пилотируемую программу", пояснив, что речь идет именно о корабле "Орел". "Я вам о нем докладывал, наш новый пилотируемый корабль стратегического назначения, который способен доставлять до четырех космонавтов к Луне", - сказал Рогозин.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация" - прим. ТАСС) создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет, тоже без космонавтов, с последующей стыковкой со станцией. В 2028 году он должен совершить пилотируемый облет Луны.