Мантуров не видит трагедии в том, что военные США получили "Панцирь"

Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии.

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не видит беды в том, что комплекс противовоздушной обороны российского производства "Панцирь-С1" мог попасть к американским военным из Ливии.

"Мы для себя не видим трагедии в том, что какой-то экземпляр был там каким-то образом получен. Комплекс уже прошел неоднократную модернизацию и сегодня выглядит совершенно по-другому", - сказал Мантуров в интервью газете "Коммерсант".

Так он прокомментировал январскую публикацию британской газеты The Times о том, что США в июле 2020 года вывезли из Ливии зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российского производства. Комплекс принадлежал Ливийской национальной армии.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения . Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Комплексы "Панцирь" в различных модификациях есть у российских военных.

Официально сообщалось, что "Панцири" поставлялись на экспорт, в частности, в ОАЭ.

В июне 2020 года замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью египетской газете "Аль-Ахрам" заявил, что военная техника, работающая в Ливии, по ошибке выдается за недавние российские поставки.

"Масса ошибочных данных или сознательных фальсификаций допускается в отношении продукции военного назначения. В частности, техника, давно работающая в условиях Ливии, выдается за недавние российские поставки", - сказал тогда Богданов.