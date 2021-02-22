«Роскосмос» полностью выполнил гособоронзаказ в 2020 году. Об этом 20 февраля заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Гособоронзаказ выполнен на 100%», — сказал он.

Также Рогозин отметил, что на 2021 год запланировано 29 пусков ракет космического назначения. В 2020 году, по словам главы «Роскосмоса», были осуществлены 17 пусков ракет космического назначения и семь пусков боевых ракетных комплексов.

Кроме того, в 2020 году выручка «Роскосмоса» по программам диверсификации выросла почти в два раза, сообщил Дмитрий Рогозин.

«В целом мы по выручке на уровне прошлого года, но у нас резко увеличивается выручка по диверсификации, практически в два раза у нас выросла, до 12 млрд рублей», — сказал Рогозин.

По его словам, это поставки энергооборудования, которое «Роскосмос» производит на своих предприятиях.

15 февраля госкорпорация «Роскосмос» заявила, что в текущем году намерена запустить с космодрома Байконур 12 ракет «Союз-2». Об этом сообщил глава Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов.

Мухамеджанов также отметил, что площадка полностью готова для пусков, боевой расчет в наличии и ждет выполнения работы.