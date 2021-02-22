Маневр двух Су-57 сняли на видео с беспилотника

Сверхманевренность российских истребителей пятого поколения Су-57 привлекла внимание пользователей интернета, которые оценили видео полетов на конкурсе "Авиадартс" в 2018 году.

В опубликованном ролике ТК "Звезда" демонстрируется учебная атака истребителей по наземным целям.

Самолеты, которые могут развивать скорость до 2600 километров в час, выступили в роли штурмовиков и на малой скорости выполнили боевые маневры.

Отдельно стоит отметить мастерство пилотов, которые ведут Су-57 на минимальном расстоянии друг от друга..

Напомним, что первый полет истребителя Су-57 состоялся 29 января 2010 года. В самолете пятого поколения используются композитные материалы и радиопоглощающее покрытие. В результате был достигнут эффект снижения заметности истребителя в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.

Вооружение машины размещается во внутрифюзеляжных отсеках, а при необходимости и на внешних узлах подвески. Истребитель Су-57 прошел испытание в небе Сирии.

Николай Грищенко