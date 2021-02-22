Войти
Российская газета

Маневр двух Су-57 сняли на видео с беспилотника

258
0
0

Сверхманевренность российских истребителей пятого поколения Су-57 привлекла внимание пользователей интернета, которые оценили видео полетов на конкурсе "Авиадартс" в 2018 году.

В опубликованном ролике ТК "Звезда" демонстрируется учебная атака истребителей по наземным целям.

Самолеты, которые могут развивать скорость до 2600 километров в час, выступили в роли штурмовиков и на малой скорости выполнили боевые маневры.

Отдельно стоит отметить мастерство пилотов, которые ведут Су-57 на минимальном расстоянии друг от друга..

Напомним, что первый полет истребителя Су-57 состоялся 29 января 2010 года. В самолете пятого поколения используются композитные материалы и радиопоглощающее покрытие. В результате был достигнут эффект снижения заметности истребителя в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.

Вооружение машины размещается во внутрифюзеляжных отсеках, а при необходимости и на внешних узлах подвески. Истребитель Су-57 прошел испытание в небе Сирии.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
БПЛА
Истребитель 5 поколения
ИТ
Похожие новости
02.09.2020
«Оборонка» обороне
23.08.2018
Приборы, без которых нет полета
12.09.2017
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
06.09.2017
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
13.08.2014
Гиперзвуковое и дальнобойное
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 05:26
  • 11
Крылья Арктики
  • 22.02 05:17
  • 2
Контракт на утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев"
  • 22.02 03:56
  • 4
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 22.02 02:38
  • 12
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 22.02 00:51
  • 115
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 21.02 12:26
  • 2
Пакистан подписал контракты на закупку российского вооружения
  • 21.02 12:26
  • 1
В Кремле назвали причину отсутствия звания генерала у Путина
  • 21.02 12:25
  • 2
Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере ГОЗ - глава Росфинмониторинга
  • 21.02 08:56
  • 1
Вице-премьер Борисов заявил о необходимости разработки новой линейки композитов для авиации
  • 21.02 07:55
  • 44
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 21.02 05:11
  • 1
Ведомые Су-57 создадут «непроницаемый щит»
  • 21.02 04:42
  • 13
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 20.02 21:58
  • 2
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 20.02 21:32
  • 3
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 20.02 21:15
  • 4
ВВС США задумались о замене истребителей F-16