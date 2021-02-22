Войти
ТАСС

"Ремдизель" разработает первый защищенный тягач-танковоз "Торнадо-К"

197
0
0
Логотип Ремдизель
Логотип АО "Ремдизель".
Источник изображения: http://tmregister.ru/

Главный конструктор предприятия Игорь Зарахович сообщил, что "Ремдизель" ведет испытания более 10 модификаций бронеавтомобиля "Тайфун-К"

АБУ-ДАБИ, 20 февраля. /ТАСС/. АО "Ремдизель" ведет испытания более 10 модификаций бронеавтомобиля "Тайфун-К". Об этом в интервью ТАСС в преддверии международной выставки вооружений IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в Абу-Даби, сообщил главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.

"По состоянию на октябрь 2020 года мы серийно производим девять модификаций "Тайфуна", в том числе и на экспорт, и еще более десяти модификаций находятся на завершающем этапе проведения испытаний", - сказал он.

По его словам, на основе бронеавтомобиля К-53949 "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4 созданы медицинский транспортер ЗСА-Т-53949 и машина медицинского пункта батальона ЗСА-П-53939, которые уже выпускаются серийно. "В 2018 году на базе бронеавтомобиля был создан прототип боевой машины самоходного противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ" ("Корнет-Д"). Шасси бронемашины также предполагается использовать для создания машины управления подразделением в бою", - добавил Зарахович.

Как отметил главный конструктор "Ремдизеля", на данный момент производится только одна модификация бронемашины К-63968 "Тайфун-К" с колесной формулой 6х6, в частности, базовый бронеавтомобиль.

Также, сообщил Захарович, "Ремдизель" разработает первый защищенный тягач-танковоз "Торнадо-К".

"В семействе "Торнадо-К" на базе шасси К-53958 колесной формулы 8х8 планируется создать тягач-танковоз, а также бортовой грузовик", - сказал он.

По его словам, компания планирует расширить производство защищенных тягачей и бортовых автомобилей. "На базе шасси К-5395 колесной формулы 6х6 также предполагается создать седельный тягач и бортовой грузовой автомобиль", - сообщил Зарахович.

"Ремдизель" является одним из крупнейших российских производителей колесной бронированной техники. Бронеавтомобили семейства "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4 и 6х6 являются одними из наиболее распространенных образцов бронированной техники класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), состоящей на вооружении Российской армии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
КамАЗ-53949
Корнет
Корнет-ЭМ
Тайфун-К
Тигр-М
Компании
Ремдизель
Проекты
2020-й год
Медицина
Тайфун
Похожие новости
22.02.2021
Главный конструктор "Ремдизеля": расширяем линейку бронемашин "Тайфун-К" для армии России
14.09.2020
Бронеавтомобили от АО "Ремдизель" на форуме "Армия-2020"
24.06.2019
"Тайфун" в горах: разведчики пересядут на новый бронеавтомобиль
03.09.2018
"Тайфун" вооружили противотанковым комплексом "Корнет-ЭМ"
24.02.2015
Игорь Севастьянов: наши машины станут звездами выставки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 05:26
  • 11
Крылья Арктики
  • 22.02 05:17
  • 2
Контракт на утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев"
  • 22.02 03:56
  • 4
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 22.02 02:38
  • 12
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 22.02 00:51
  • 115
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 21.02 12:26
  • 2
Пакистан подписал контракты на закупку российского вооружения
  • 21.02 12:26
  • 1
В Кремле назвали причину отсутствия звания генерала у Путина
  • 21.02 12:25
  • 2
Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере ГОЗ - глава Росфинмониторинга
  • 21.02 08:56
  • 1
Вице-премьер Борисов заявил о необходимости разработки новой линейки композитов для авиации
  • 21.02 07:55
  • 44
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 21.02 05:11
  • 1
Ведомые Су-57 создадут «непроницаемый щит»
  • 21.02 04:42
  • 13
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 20.02 21:58
  • 2
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 20.02 21:32
  • 3
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 20.02 21:15
  • 4
ВВС США задумались о замене истребителей F-16