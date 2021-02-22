Главный конструктор предприятия Игорь Зарахович сообщил, что "Ремдизель" ведет испытания более 10 модификаций бронеавтомобиля "Тайфун-К"

АБУ-ДАБИ, 20 февраля. /ТАСС/. АО "Ремдизель" ведет испытания более 10 модификаций бронеавтомобиля "Тайфун-К". Об этом в интервью ТАСС в преддверии международной выставки вооружений IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в Абу-Даби, сообщил главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.

"По состоянию на октябрь 2020 года мы серийно производим девять модификаций "Тайфуна", в том числе и на экспорт, и еще более десяти модификаций находятся на завершающем этапе проведения испытаний", - сказал он.

По его словам, на основе бронеавтомобиля К-53949 "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4 созданы медицинский транспортер ЗСА-Т-53949 и машина медицинского пункта батальона ЗСА-П-53939, которые уже выпускаются серийно. "В 2018 году на базе бронеавтомобиля был создан прототип боевой машины самоходного противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ" ("Корнет-Д"). Шасси бронемашины также предполагается использовать для создания машины управления подразделением в бою", - добавил Зарахович.

Как отметил главный конструктор "Ремдизеля", на данный момент производится только одна модификация бронемашины К-63968 "Тайфун-К" с колесной формулой 6х6, в частности, базовый бронеавтомобиль.

Также, сообщил Захарович, "Ремдизель" разработает первый защищенный тягач-танковоз "Торнадо-К".

"В семействе "Торнадо-К" на базе шасси К-53958 колесной формулы 8х8 планируется создать тягач-танковоз, а также бортовой грузовик", - сказал он.

По его словам, компания планирует расширить производство защищенных тягачей и бортовых автомобилей. "На базе шасси К-5395 колесной формулы 6х6 также предполагается создать седельный тягач и бортовой грузовой автомобиль", - сообщил Зарахович.

"Ремдизель" является одним из крупнейших российских производителей колесной бронированной техники. Бронеавтомобили семейства "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4 и 6х6 являются одними из наиболее распространенных образцов бронированной техники класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), состоящей на вооружении Российской армии.