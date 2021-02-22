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Интерфакс-АВН

Россия вывела на экспорт новые автоматы АК-12 и АК-15

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АК-12 и АК-15
Автоматы АК-12 и АК-15.
Источник изображения: Андрей Союстов

Абу-Даби. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Новые автоматы концерна "Калашников" АК-12 и АК-15 вышли на экспортный рынок, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"На данный момент мы предлагаем иностранным заказчикам автоматы Калашникова АК "сотой", "двухсотой" серий, в которых имеются варианты под различный калибр и область применения. Также недавно на внешний рынок вывели АК-12 и АК-15", - сказал он.

По словам Михеева, на открывающейся 21 февраля в ОАЭ выставке IDEX-2021 Россия впервые покажет за рубежом автомат АК-19, сконструированный под патрон стандарта НАТО (5,56х45мм).

"Вести стрельбу из нового АК-19 максимально удобно солдату любой армии мира, независимо от его антропометрических данных благодаря телескопическому прикладу и другим техническим решениям. Автомат оснащен щелевым пламегасителем с возможностью установки быстросъемного прибора малошумной стрельбы, удлинённой прицельной линией и новыми прицельными приспособлениями", - сказал глава "Рособоронэкспорта".

Он заявил, что объемы поставок за рубеж стрелкового оружия по линии "Рособоронэкспорта" держатся на постоянном стабильном уровне, основную долю в этом сегменте занимает концерна "Калашников".

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АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
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