"Рособоронэкспорт" заявляет об интересе инозаказчиков к С-400

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 вызывают стабильный интерес у иностранных заказчиков, заявил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Интерес к ЗРС С-400 в мире сохраняется на стабильно высоком уровне", - сказал Михеев в связи с открывающейся 21 февраля в ОАЭ оборонной выставкой IDEX-2021.

Россия поставила С-400 по контракту в Китай и Турцию. В 2021 году должна начаться поставка С-400 в Индию.

"Подписанные контракты на поставку этих систем дальнего действия с ведущими мировыми державами, а также ход исполнения их как со стороны "Рособоронэкспорта", так и производителя - концерна ВКО "Алмаз-Антей" показывают другим странам высочайшие компетенции российской стороны и доказывают наш авторитет надежного партнера", - заявил Михеев.

"Все без исключения российские системы и комплексы имеют многократный опыт их успешного боевого применения или в реальных военных конфликтах, или на учениях с боевой стрельбой, что по своей сути является аналогичным боевому применению", - сообщил он.

Михеев заявил, что иностранные заказчики периодически присутствуют на учениях российской армии с применением С-400, для них проводятся специальные стрельбы на полигонах в России.

"Наша открытость и готовность к боевым испытаниям системы играет немалую роль при их выборе", - сказал он.

Михеев назвал С-400 "Триумф" уникальной системой.

"Она обладает неоспоримыми преимуществами перед любыми конкурентами. По максимальной дальности поражения цели (380 км) С-400 превосходит аналоги практически вдвое. Ближайший показатель конкурентной ЗРС - 200 км, остальные отстают от российской системы в разы", - сообщил он.

"Сегодня одной из важнейших характеристик для средств ПВО является минимальная высота поражения цели. Она говорит о способности эффективно противостоять элементам высокоточного оружия - основным поражающим факторам в современной войне, которые наносят максимальный урон войскам и инфраструктуре. Как правило, такие цели летят на предельно низких высотах, используя рельеф местности в качестве естественной маскировки. С-400 способен уничтожить крылатую ракету или любой самолет противника на высоте, начиная от 10 метров. Ниже уже ничто не летает. Ближайшие конкуренты отстают по этому показателю от нашей системы в 2 с половиной раза", - заявил Михеев.

"Один из важнейших факторов эффективности системы ПВО и ее живучести в современной войне - время ее свертывания и развертывания. По этому показателю С-400 опередил своих конкурентов минимум в 3 раза. "Триумф" способен начать работать по любым целям всего лишь через 5 минут после получения команды. Столько же времени ему требуется на то, чтобы уйти с боевой позиции. Конкурентам нужно минимум 15 минут для подготовки к стрельбе", - сказал он.