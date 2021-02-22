"Рособоронэкспорт" за год продал оружия на 13 миллиардов долларов

Стенд Рособоронэкспорта на XXIV Международной выставке "Интерполитех - 2020" в Москве.

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" несмотря на санкции и пандемию смог реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на уровне прошлого года, то есть на сумму порядка 13 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости в субботу генеральный директор компании Александр Михеев накануне оружейной выставки IDEX-2021.

"Несмотря на объективные глобальные трудности, затронувшие все области мировой экономики, в том числе и оружейный рынок, в 2020 году экспорт продукции военного назначения по линии "Рособоронэкспорта" сохранился на уровне предыдущего года", - сказал Михеев.

Последнее десятилетие Россия прочно удерживает одно из лидирующих мест среди мировых экспортеров оружия. Ежегодный объем продаж составляет примерно 15 миллиардов долларов, при этом на долю "Рособоронэкспорта" приходится порядка 13 миллиардов.

Остальные 2 миллиарда относятся к предприятиям ВПК, имеющим право самостоятельного выхода на мировой оружейный рынок, предоставляя сервисные услуги, ремонт и запчасти.

Выставка вооружений IDEX-2021 пройдет в Абу-Даби с 21 по 25 февраля.