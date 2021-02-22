"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Белый цвет окраски стратегических ракетоносцев Ту-160 предназначен для отражения части энергии от ядерного взрыва, сообщает "Ростех".

"Чтобы подчеркнуть ценность каждой машины, по инициативе дальней авиации самолетам были даны имена, например, "Валерий Чкалов" или "Илья Муромец". А еще это один из самых красивых самолетов в мировой авиации, поэтому летчики прозвали его "Белым лебедем", - говорится в сообщении на сайте "Ростеха"

"По мнению некоторых экспертов в основу прозвища легло белое блестящее отражающее покрытие. Это своего рода защита для экипажа – Ту-160 может нести ядерное вооружение, а тепловая энергия взрывов огромна и отражение части этой энергии способно обезопасить экипаж", - сообщили в "Ростехе".

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 является основным самолетом Дальней авиации. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу континентальных театров военных действий.