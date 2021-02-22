Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Нижние поверхности всех самолетов стратегической авиации покрываются отражающей часть энергии ядерного взрыва краской, рассказал РИА Новости экс-начальник Дальней авиации генерал-лейтенант Михаил Опарин.

Ранее "Ростех" сообщил, что белый цвет окраски стратегических ракетоносцев Ту-160 предназначен для отражения части энергии от ядерного взрыва.

"Особые части нижней поверхности корпуса красятся специальной краской. Так было всегда, с самого начала, со времен холодной войны, когда вероятность была очень велика. Действительно, красят особой краской", - сказал Опарин.

"И Ту-95МС нижние части красятся такой краской, и Ту-22М3 такой краской красится. Обычное дело", - добавил генерал.

Дальняя (стратегическая) авиация России насчитывает несколько десятков стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, турбовинтовых стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3. Они предназначены для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника.