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Пропажу американских Tomahawk в Сирии связали с российским «Диабазолом»

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Источник изображения: Фото: Reuters

Не долетевшие 7 апреля 2017 года до базы Эш-Шайрат в Хомсе (Сирия) 36 крылатых ракет Tomahawk могли быть «уничтожены» российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет «Военно-промышленный курьер».

Еженедельник напоминает, что из 59 запущенных ракет до базы долетели лишь 23, тогда как место падения остальных неизвестно. Издание напоминает, что Эш-Шайрат используется «как аэродром подскока при оказании огневой поддержки наступления правительственных войск», а атаковать американские ракеты, напрямую не угрожающие российским военным в Сирии, Москва не может.

Пропажу Tomahawk в ближневосточном государстве газета связывает с такими российскими системами РЭБ, как «Красуха-4», «Самарканд», «Шиповник-АЭРО», Р-330Ж «Житель» и Р-330М1П «Диабазол».

В частности, издание отмечает, что «Шиповник-АЭРО» «просто взламывает бортовой компьютер беспилотника, когда встречает знакомую систему, а если она ему неизвестна, то переводит ее под свой контроль за несколько минут». Согласно публикации, данное средство РЭБ «формирует ложное навигационное поле с заменой динамических координат и таким образом предотвращает выполнение программы возврата» в «точку запуска в случае потери управляющего сигнала».

В феврале 2019 года военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей опубликовал в Twitter ролик, в котором показано видео, перехваченное иранскими военными с американского ударно-разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper. По его данным, для перехватов использовалась российская система радиотехнической разведки 1Л222 «Автобаза-М».


Иван Потапов

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Страны
Иран
Россия
Сирия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Красуха-4
Проекты
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