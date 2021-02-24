Войти
Военно-промышленный курьер

«Пищалью» по дронам

659
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Новую комплексную систему противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) представит на международной оборонной выставке IDEX 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) АО «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех).

Об этом сообщили в компании-спецэкспортере.

Публичная презентация «Новые подходы построения системы борьбы с БПЛА» пройдет на стенде компании 22 февраля.

«В рамках презентации специалисты «Рособоронэкспорта» представят новое комплексное решение компании - систему, способную эффективно противостоять действиям беспилотных летательных аппаратов, сочетающую средства радиоэлектронной борьбы и комплексы ПВО различных классов», - цитирует сообщение компании Eadaily.

«Рособоронэкспорт» покажет комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент-Патруль», способный подавлять БПЛА на расстоянии до 20 км, комплексы «Купол» и «Рубеж-Автоматика», которые ведут непрерывное наблюдение и создают над объектом защитный купол, способный отразить атаки не только отдельных беспилотников, но и их массированное применение с различных направлений и высот в радиусе не менее 3 км.

Также будет представлено электромагнитное ружье «Пищаль» - одно из самых легких из имеющихся на рынке образцов, его вес составляет около 3,5 кг, а дальность подавления каналов управления и навигации БПЛА — 2 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Компании
РОЭ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.11.2019
Россия покажет на Dubai Airshow учебно-боевой самолет Як-130 и гражданские вертолеты Ми-38 и Ансат
25.02.2019
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
08.02.2019
РФ не уступит Франции свое место в числе лидеров по экспорту оружия
26.07.2017
В бой рвется русский "Орион-Э"
12.03.2015
Вооруженные Эмираты
02.03.2009
НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ИЗУЧАЛ В ОАЭ ИНОСТРАННУЮ ТЕХНИКУ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:56
  • 1
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 24.02 20:49
  • 18
Институт «Звездных Войн»
  • 24.02 18:36
  • 1
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 24.02 18:16
  • 3
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 18:07
  • 4
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики
  • 24.02 13:32
  • 29
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 24.02 13:24
  • 39
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 24.02 10:44
  • 2
Тяжелый убийца
  • 24.02 09:06
  • 7
Стопроцентное импортозамещение для спутников системы "ГЛОНАСС" будет обеспечено к 2025 г. - Рогозин
  • 24.02 07:20
  • 8
National Interest включил Россию в топ-5 самых мощных армий мира