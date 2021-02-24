«Пищалью» по дронам

Новую комплексную систему противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) представит на международной оборонной выставке IDEX 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) АО «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех).

Об этом сообщили в компании-спецэкспортере.

Публичная презентация «Новые подходы построения системы борьбы с БПЛА» пройдет на стенде компании 22 февраля.

«В рамках презентации специалисты «Рособоронэкспорта» представят новое комплексное решение компании - систему, способную эффективно противостоять действиям беспилотных летательных аппаратов, сочетающую средства радиоэлектронной борьбы и комплексы ПВО различных классов», - цитирует сообщение компании Eadaily.

«Рособоронэкспорт» покажет комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент-Патруль», способный подавлять БПЛА на расстоянии до 20 км, комплексы «Купол» и «Рубеж-Автоматика», которые ведут непрерывное наблюдение и создают над объектом защитный купол, способный отразить атаки не только отдельных беспилотников, но и их массированное применение с различных направлений и высот в радиусе не менее 3 км.

Также будет представлено электромагнитное ружье «Пищаль» - одно из самых легких из имеющихся на рынке образцов, его вес составляет около 3,5 кг, а дальность подавления каналов управления и навигации БПЛА — 2 км.