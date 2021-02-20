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Израильтяне занялись разработкой противоракеты нового поколения

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«Стрела-3»
«Стрела-3».
Источник изображения: IAI

Компания MLM Division, подразделение Israel Aerospace Industries, занялась разработкой противоракетного перехватчика нового поколения. Как пишет Defense News, новая противоракета получила обозначение «Стрела-4» (Arrow-4). Она должна будет заменить устаревшие перехватчики комплекса «Стрела-2». Разработка противоракеты ведется совместно с Агентством по противоракетной обороне США.

Израиль активно занимается разработкой новых противоракетных систем, поскольку его территория часто подвергается ракетным обстрелам. Для защиты территории израильские военные выстроили эшелонированную систему противоракетной обороны, в которую входят комплексы «Железный купол» (Iron Dome), «Праща Давида» (David’s Sling), «Стрела-2» и «Стрела-3». В целом система обеспечивает защиту от ракет с дальностью полета от 70 до 2000 километров.

Точные сроки создания противоракет «Стрела-4» пока не раскрываются. Израильские военные объявили только, что новые противоракеты заменят устаревающие «Стрела-2» в ближайшие пару десятилетий. В новом проекте будут использованы концептуальные наработки, полученные по итогам предварительных исследований по «Стреле-4», проводившихся с 2017 года.

По заявлению израильских военных, противоракеты «Стрела-4» смогут перехватывать цели как в атмосфере, так и за ее пределами.

Нынешние противоракетные комплексы «Стрела-3» поступили на вооружение Израиля в 2017 году. Они оснащены противоракетами, способными перехватывать баллистические цели на высоте до 100 километров. Комплекс был разработан для перехвата баллистических ракеты меньшей и средней дальности (дальность полета от 400 до 5500 километров). Комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 900 километров.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
9К34 "Стрела-3"
Железный купол
Праща Давида
Компании
IAI
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