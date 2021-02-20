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Техкульт

Новый вертолет президента: для Джо Байдена закупили несколько спецгеликоптеров

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Вертолет VH-92

ВМС США (USN) разместили заказ на пять новых вертолетов VH-92, предназначенных для нового президента Джо Байдена. Все они будут носить прежнее название, унаследованное от своего предшественника, устаревшего VH-3 Sea King – «Marine One», тем самым подчеркивая статус первого лица в государстве.

Как сообщает издание Seapower, обновление вертолетного парка обойдется в 478,6 млн. долларов. В распоряжении USN уже находятся четыре опытных образца. Всего Пентагон запланировал приобретение 23-х VH-92. Вертолеты, обслуживающие президента, обеспечивают его перелеты в резиденцию Кэмп-Дэвид, на базу ВВС Эндрюс и другие места в окрестностях Вашингтона. VH-92 также сопровождают главу Белого Дома в поездках в другие страны, куда его доставляют транспортным самолетом ВВС C-17 Globemaster III.

Вертолет VH-92

Президентский VH-92 оборудован всем необходимым, как в плане комфорта, так и в техническом отношении. Точный комплект оборудования держится в секрете. Из того, что известно – там установлены бортовой комплекс ПРО для уничтожения ракет класса «земля-воздух», туалет, удобная мебель и система защищенной связи. Вертолет №1 защищен от воздействия электромагнитного импульса при ядерном взрыве. В экстренных случаях запас топлива позволяет ему эвакуировать президента в безопасное секретное убежище. Всего Пентагон намерен закупить 23 VH-92A на сумму 4,95 млрд. долларов, что, кстати, больше, чем весь военный бюджет Бельгии. Руководство военного ведомства США рассчитывает, что новые вертолеты прослужат не меньше, чем устаревшие, что позволит сэкономить средства на разработку вертолетов следующего поколения до 2064 года.

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Оригинал публикации
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Страны
Бельгия
США
Продукция
C-17
Проекты
Ядерный щит
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