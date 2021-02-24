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Интерфакс-АВН

Катер спецназначения для ВМФ РФ заложен в Татарстане

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АО «Зеленодольский завод им. Горького»
АО «Зеленодольский завод им. Горького».
Источник изображения: prav.tatarstan.ru

Казань. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Церемония закладки корпуса тринадцатого серийного катера специального назначения проекта 21980 состоялась на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс"), сообщила пресс-служба корпорации.

Два предыдущих катера проекта были заложены на татарстанской верфи в августе 2020 года.

Несмотря на малое водоизмещение по сравнению с крейсерами или авианосцами, корабли этого класса оказались способны решать задачи в самых сложных условиях, в том числе обеспечивая безопасность группировки кораблей ВМФ в Сирии, говорил тогда заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Игорь Мухаметшин.

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Страны
Россия
Сирия
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
2020-й год
21980 Грачонок
Авианосец
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