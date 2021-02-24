Катер спецназначения для ВМФ РФ заложен в Татарстане

Казань. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Церемония закладки корпуса тринадцатого серийного катера специального назначения проекта 21980 состоялась на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс"), сообщила пресс-служба корпорации.

Два предыдущих катера проекта были заложены на татарстанской верфи в августе 2020 года.

Несмотря на малое водоизмещение по сравнению с крейсерами или авианосцами, корабли этого класса оказались способны решать задачи в самых сложных условиях, в том числе обеспечивая безопасность группировки кораблей ВМФ в Сирии, говорил тогда заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Игорь Мухаметшин.