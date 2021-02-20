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Техкульт

NASA готово заплатить $500 000 за новые идеи космической еды

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Еда в космосе

НАСА запустило новый проект под названием «Deep Space Food Challenge», который направлен на сбор идей и технологий по решению продовольственной безопасности астронавтов в будущих космических миссиях. Это социально-научный проект, в котором могут принять участие все желающие. Двадцать команд с лучшими результатами получат призы по $25 000 и предложение сотрудничества.

Главная задача сформулирована не как поиск того, что бы еще вкусного подать на стол будущим марсианским колонистам, а как научить их самих создавать продукты питания во время полета. Потому что практика долгосрочной работы на МКС показала – отсутствие свежих фруктов и овощей в рационе вредит не только телесному, но и психическому здоровью. Выжить на консервах можно, а вот продуктивно работать и оперативно решать сложные задачи уже проблематично.

Еда в космосе

С учетом крайней ограниченности в ресурсах и пространстве на космическом корабле «выращивать» продукты обычными методами не представляется возможным. По крайней мере, чтобы кормить космонавтов на регулярной основе. Нужны иные техники и прорывные идеи, потому что просто выращивать зелень на МКС уже давно научились. Например, в НАСА изучают возможность создания ГМО-дрожжей, которые в ходе метаболизма будут выделять бета-каротин и зеаксантин, плюс полезные антиоксиданты, которые обычно получают из овощей. Одна пробирка с дрожжами, в теории, сможет закрыть недельную потребность космонавтов в этих веществах. Заявки на конкурс принимаются до 30 июля 2021 года.

Еда в космосе

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Компании
NASA
Проекты
Марс
МКС
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