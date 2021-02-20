Россия и Китай договорились о совместном строительстве лунной научной станции

Лунная база

Россия и Китай подписали межправительственный Меморандум о сотрудничестве в рамках совместного создания Международной лунной научной станции (ILRS). От имени правительств документ подписали представители Роскосмоса и Китайского национального космического управления (CNSA).

Как сообщает издание SpaceNews, в соответствии с Меморандумом Россия и КНР совместно развернут станцию к 2030 году в районе лунного Южного полюса, что означает поворот от партнерства России с другими участниками программы МКС в «восточном направлении». Это в итоге может значительно повлиять на общий расклад в сфере освоения космоса. Цель ILRS – многолетнее присутствие человека на Луне на ближайшее десятилетие в 2030-х годах. В Роскосмосе уже сообщили, что эксплуатационный ресурс МКС подходит к концу, и Россия готова поделиться собственным опытом космических экспедиций в интересах российско-китайского проекта. По словам эксперта Лестерского университета Бледдина Боуэна, меморандум отражает более широкую тенденцию, состоящую в сближении «орбит» России и Китая.