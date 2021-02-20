Современные технологии позволяют напечатать дома полноценный штурмовой карабин

Напечатанный карабин

На протяжение довольно долгого времени 3D-печатное оружие было ненадежными и зачастую одноразовыми поделками, которых хватало ровно на один выстрел. Но технологии не стоят на месте и сегодня напечатанное на принтере оружие обретает все более грозные возможности.

В первой половине этого года онлайн-сообщество Deterrence Dispensed намерено опубликовать чертежи для создания полностью функциональной полуавтоматической штурмовой винтовки. Вместе с чертежами будут выложены списки рекомендуемых принтеров и необходимых компонентов. Винтовка (или, если быть точными, облегченный карабин под пистолетный патрон) носит название FGC-9 – это сокращение от «Fuck gun control 9 mm» (К черту закон о контроле за оружием – 9 мм). Ее создание с учетом материалов обойдется в 100 долларов, а для печати понадобится принтер стоимостью примерно $250. Итого, действующее функциональное личное оружие можно получить за 350 долларов, при этом его не надо регистрировать или декларировать (речь идет о США – прим. ред. TechCult.ru). Что любопытно, FGC-9 полностью легальна. Ее ствол сделан из металла и засекается металлодетекторами – это является важным фактором, который не позволяет сходу запретить карабин, как незаконное вооружение. По крайней мере, по нормам действующего законодательства США. По заявлению репортеров издания Slate, простота изготовления и неподотчетность закону привели к тому, что такие самодельные пистолеты и карабины набирают все большую популярность у различных экстремистских и ультраправых групп.