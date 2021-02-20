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Интерфакс-АВН

Создается цифровой двойник авиадвигателя учебно-боевого самолёта Як-130

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АИ-222-25
АИ-222-25
Источник изображения: личное

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) совместно с Центральным институтом авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) создадут цифровой двойник авиадвигателя АИ-222-25, устанавливаемого на учебно-боевой самолёт Як-130, сообщает пресс-служба ОДК.

"Цифровой двойник авиадвигателя АИ-222-25 будет использоваться для проведения виртуальных экспериментов. Реализация проекта рассчитана на два года", - сказано в сообщении, распространенном в пятницу.

В сообщении приводятся слова заместителя генерального директора - генерального конструктора АО "ОДК" Юрия Шмотина, который отметил, что для создания цифрового двойника выбран надёжный двигатель с хорошо изученной конструкцией - АИ-222-25. Это позволяет полностью учесть параметры моделей, создаваемых для цифрового двойника, а также автоматизировать процессы их модификации, анализа и взаимодействия.

"Цифровой двойник позволяет структурировать проектирование на базе различных платформ, в том числе разрабатываемых. Мы ожидаем получить цифровой двойник двигателя АИ-222-25 через два года", - сказал Шмотин.

По словам генерального директора ЦИАМ Михаила Гордина, на которого ссылается пресс-служба, цифровой двойник авиационного двигателя включает в себя большое количество моделей разного уровня сложности, степени проработки и дисциплин анализа.

"При этом из-за сложности конструкции и условий эксплуатации двигателя актуальными становятся проверка качества и подтверждение соответствия создаваемых и применяемых математических моделей. На современном этапе развития технологий математическое моделирование не заменяет натурные испытания, а дополняет их, параллельно обогащаясь результатами экспериментов", - сказал гендиректор ЦИАМ.

Сообщается, что участником проекта также выступает Центр компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии", уже реализовавший проект по снижению массы авиационного двигателя ТВ7-117СТ-01 на основе технологии цифровых двойников.

"Работы будут проходить в рамках новой парадигмы проектирования с применением CML-Bench™ - цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников и системы управления деятельностью в области компьютерного инжиниринга", - сказано в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
117С
АИ-222
ТВ7-117
Як-130
Компании
ОДК УК
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
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