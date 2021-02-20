Алексей Белоусов: Роль разведки в современных конфликтах усиливается

Разведчик - это уникальный военнослужащий, и для его подготовки требуется немало времени.

Разведчики - элита наших Вооруженных сил. О новом вооружении и специфике подготовки бойцов-невидимок "РГ" рассказал начальник разведки - заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-майор Алексей Белоусов.

Алексей Леонидович, самолеты, беспилотники и спутники сейчас позволяют спокойно заглянуть в тыл противника. Можно ли сказать, что благодаря высоким технологиям заброска разведчиков за линию фронта уходит на второй план?

Алексей Белоусов: Получить координаты размещения объектов, численность войск противника действительно уже сейчас можно без нахождения разведгруппы в его тылу. Но не стоит забывать, что для обмана тех же спутников и беспилотников используются современные способы.

Это маскировка объектов, использование средств радиоэлектронной борьбы, под воздействие которых способны попасть технические средства разведки. А самое главное, что пока высокие технологии не способны дать качественную аналитическую оценку действиям противника на поле боя и принять решение на поражение целей. Именно поэтому роль войсковой разведки в современных конфликтах, безусловно, усиливается.

Разведчик - это глаза и уши армии. А что позволяет вам так хорошо видеть и слышать?

Алексей Белоусов: Сейчас совершен качественный скачок в разработке и обеспечении разведчиков современной экипировкой. Теперь у каждого военнослужащего имеется комплекс разведки, управления и связи "Стрелец". Подразделения оснащаются радиолокационными станциями разведки "Соболятник", "Фара-ВР". Это компактные станции, которые позволяют вести наблюдение, засекать стрельбу артсистем, наводить на цели авиацию или артиллерию. Также на вооружение поступают оптико-электронные комплексы "Ирония", многоканальные приборы наблюдения с тепловизионным каналом и лазерными дальномерами. Благодаря этим средствам разведчик может оперативно передавать данные. Также уменьшается время передачи информации средствам поражения, экипажам боевых машин и авиации в единой информационной системе на поле боя. Сейчас ведется разработка линейки новейших всесуточных оптико-электронных приборов разведки, по своим характеристикам не имеющих аналогов в мире.

Разведчик способен не только ползать по-пластунски. Техника, на которой можно оперативно передвигаться на переднем крае или в тылу противника, у разведподразделений наверняка какая-то особенная?

Алексей Белоусов: Разведчики являются производной от мотострелков. Поэтому разведтехника, по крайней мере визуально, не должна отличаться от техники Сухопутных войск. Конечно, нюансы есть. Понятно, что роль боевой разведывательной машины высока. Это наши глаза и уши.

Продолжается совершенствование боевых разведывательных машин, которые будут оснащаться перспективными техническими средствами разведки. Это радиолокационные станции, дальномеры, тепловизионные прицелы и беспилотные комплексы. Машины будут способны при выходе из строя спутниковой группировки спокойно определять свои координаты на местности и действовать автономно.

Раньше корректировщики огня находились в непосредственной близости от цели и подвергали свою жизнь огромному риску. Сейчас небольшой дрон способен передавать информацию разведчику, который находится в километрах от цели. Серьезно ли повлияло применение дронов на ведение разведки? Или пока использование беспилотников - это "завтрашний день"?

Алексей Белоусов: Наличие беспилотных систем в составе разведывательных подразделений - это уже сегодняшний день. Применение беспилотников увеличивает возможности подразделения, повышает живучесть личного состава. Это достигается за счет лучшей осведомленности об обстановке в районе собственных действий. Беспилотники позволяют получить данные о характере, количественном и боевом составе противника, об особенностях объектов. Увеличивают возможности по дальности ведения разведки разведорганами.

Теперь военнослужащему не обязательно работать в непосредственной близости к объекту разведки. Современные системы позволяют "заглянуть" за препятствия с воздуха. Увидеть и распознать тепло- и оптико-контрастные отражения целей в любых погодных условиях и в любое время суток. Эти технические средства позволили сократить в 2,5 раза временной цикл "разведка - поражение" объектов.

Многие мальчишки, посмотрев фильмы, мечтают стать разведчиками. На подготовку профессионала уходит около пяти лет. Какими качествами должен обладать молодой человек, желающий связать свою жизнь с разведкой?

Алексей Белоусов: Разведчик - это уникальный военнослужащий, и для его подготовки требуется длительное время. Он должен думать нестандартно, быть внимательным, своего рода аналитиком, в совершенстве знать иностранные языки. Он, безусловно, должен быть физически здоров. И самое главное - обладать высокой психологической устойчивостью в стрессовых ситуациях. Потому что выдержать такие нагрузки и после этого суметь проанализировать обстановку и принять единственно правильное решение - поверьте, это очень сложно. Кроссы по 40 километров, лыжные марафоны. Умение несколько суток выживать в лесу, самостоятельно добывая себе еду, организовывая ночевки без палаток. Это неполный перечень того, с чем приходится сталкиваться разведчику при подготовке.

Несмотря на развитие высоких военных технологий, роль войсковой разведки в современных конфликтах, безусловно, усиливается

Несмотря на современные технические средства навигации, разведчик должен уметь ориентироваться на местности. Определять расстояние до цели - делать эти расчеты в голове, без дальномеров. Определять местоположение по звездам, по луне. Узнавать время по солнцу. Наши офицеры-разведчики проходят и водолазную, и воздушно-десантную подготовку. Большое внимание уделяется подготовке в ночное время, в сложных метеоусловиях и различных климатических зонах. Этому надо учиться обязательно.

Можно ли сравнивать, подготовку современного разведчика и то, как готовили разведчика в Великую Отечественную?

Алексей Белоусов: Подготовка разведчика всегда опирается в первую очередь на опыт Великой Отечественной войны. Многие ветераны военной разведки подтвердят, что только знание истории, изучение опыта применения разведподразделений, приводит к оптимальному результату. Это как у Александра Сергеевича Пушкина: "И опыт, сын ошибок трудных…"

Такие вопросы, как изучение науки следопытства, действия в рукопашном бою, никто не отменял, ни в те времена, ни сейчас. Мы еще будем долго изучать те разведывательные приемы, которые использовали наши деды, отцы, современники. Этот опыт будет актуален всегда. В XXI веке к общепринятым требованиям по подготовке разведчиков добавляются вопросы освоения и умелое применение высокотехнологичных средств разведки.

Александр Степанов