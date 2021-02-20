Чешскую самоходку DITA впервые покажут на IDEX 2021

Младшую сестру известной чешской 152-мм самоходной гаубицы vz.77 "Дана" впервые продемонстрируют на выставке IDEX 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах.

Внешне эта САУ, названная DITA, очень похожа на свою предшественницу, однако, как утверждают разработчики, это новая боевая машина.

Так, на ней применено орудие натовского калибра - 155 мм, имеющее дальность стрельбы до 39 000 метров. Благодаря автоматизированным системам заряжания и управления огнем удалось сократить экипаж до двух человек: водителя и командира. Управление артустановкой осуществляется из кабины. В то же время при необходимости возможно размещение третьего военнослужащего. Боекомплект - 40 снарядов.

Заявленная максимальная скорострельность составляет всего 5-6 выстрелов в минуту, что меньше, чем у современной российской самоходки 2С19М2 "Мста-С" (до 10 выстрелов в минуту).

DITA использует специальное шасси автомобиля TATRA (8x8), известное достаточно высокой проходимостью. Мощность двигателя - 400 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 90 км /ч, до 25 км / ч - по бездорожью. Запас хода по топливу - 600 км.

Длина- 13020 мм, ширина - 3085 мм, высота 3122 мм. Боевая масса - 29000 кг.

Судя по обнародованным фотоматериалам, САУ не оснащена боевым модулем с пулеметом, который необходим для отражения атак с земли и воздуха. Такой недостаток делает ее более уязвимой на поле боя.

В конце декабря прошлого года стало известно, что военное ведомство Украины приобрело в Чехии 26 самоходок Dana-M2 за 40 млн долларов.

Czech new Dita 155mm SPH,it only requires 2 crew members. It is more automated than Chinese, American and Russian SPHs. pic.twitter.com/duvS7Hv4ia — Caesar (@Ninja998998) January 21, 2021

Алексей Моисеев