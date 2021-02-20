Войти
Lenta.ru

Назван российский «одноклассник» турецкого Bayraktar TB2

547
0
0
Источник изображения: Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев в интервью «Известиям» назвал российский разведывательно-ударный комплекс «Орион-Э» «одноклассником» турецкого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2.

«Он вызвал большой интерес со стороны других стран. Деталей раскрывать не буду, на этой стадии лишняя информация может негативно повлиять на ход переговоров», — заметил топ-менеджер.

По его словам, в настоящее время «у России есть своя линейка беспилотников-камикадзе». Индустриальный директор отметил, что по некоторым характеристикам «барражирующих боеприпасов» российские наработки «даже превосходят зарубежных конкурентов».

Публикации в прессе о неэффективности российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» Оздоев оценил как дезинформацию. «Мы разбирали каждый случай, о которых сообщали зарубежные СМИ, и видели, что это были фото- и видеомонтаж либо случаи атак на комплексы, которые полностью израсходовали все боеприпасы и находились в беззащитном положении», — сказал он.

В июне 2020 года Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь» российского производства.

Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Anadolu УДК
Орион БПЛА
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
03.02.2021
В «Соснах» дронам не летать
15.01.2021
Sasapost (Египет): рынок вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году. Цифры, которые от вас скрывали правители
17.11.2020
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
11.06.2020
«Байрактары» против «Панцирей»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 16:12
  • 62
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 20.02 15:53
  • 11
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 20.02 15:25
  • 32
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 20.02 14:40
  • 26
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 20.02 14:01
  • 124
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 20.02 11:08
  • 1
Ростех потратит 23 млн руб на систему контроля за сотрудниками
  • 20.02 11:08
  • 1
Пакистан подписал контракты на закупку российского вооружения
  • 20.02 11:07
  • 1
Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере ГОЗ - глава Росфинмониторинга
  • 20.02 07:27
  • 1
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 20.02 06:32
  • 36
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 20.02 06:22
  • 18
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 20.02 04:10
  • 2
ВВС США задумались о замене истребителей F-16
  • 20.02 00:03
  • 2
Оборонно-промышленный технопарк создан в Санкт-Петербурге
  • 20.02 00:03
  • 2
Минобороны России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу
  • 20.02 00:02
  • 2
Какое вооружение представит России на выставке IDEX 2021