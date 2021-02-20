Как сообщило 18 февраля 2021 года информационное агентство "Интерфакс", утилизация тяжёлого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев" (бывший "Фрунзе", заводской номер 801) проекта 11442 начнётся в этом году, следует из материалов портала госзакупок. Согласно документам, госкорпорацией "Росатом" с АО "30-й судоремонтный завод" (поселок Дунай, Приморский край) заключён контракт на "Утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев". Стоимость работ составляет 5 млрд рублей. Крейсер должны установить на разделочной стапель 30-го судоремонтного завода к концу августа 2021 года.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" (бывший "Фрунзе", заводской номер 801) проекта 11442, выведенный из состава Тихоокеанского флота, в отстое у 7-го пирса в Фокино (бухта Абрек залива Стрелок), 18.12.2020 (c) forums.airbase.ru

Работы по утилизации планируют завершить к 30 ноября 2025 года.

Крейсер относится к проекту "Орлан". "Адмирал Лазарев" был передан ВМФ в 1980 году [в 1984 году - bmpd]. В 90-х он был законсервирован. С этого времени его судьба была неопределённой, в разное время озвучивались планы как по модернизации, так и по утилизации крейсера.

Всего по проекту "Орлан" было построено четыре крейсера. Крейсер "Адмирал Ушаков" был выведен из состава флота в 2002 году, он также ожидает утилизации. Крейсер "Адмирал Нахимов" в данный момент проходит модернизацию. Как в 2017 году сообщал "Интерфаксу" командующий Северным флотом Николай Евменов, после завершения работ на модернизацию также планируется отправить четвёртый крейсер проекта - "Пётр Великий".

Со стороны bmpd напомним, что еще в апреле 2019 года были опубликованы сведения о тендерной документации госкорпорации "Росатом", согласно которой в 2021 году была намечена утилизация уже длительное время выведенных из состава ВМФ России тяжелых атомных ракетных крейсеров "Адмирал Ушаков" (бывший "Киров", заводской номер 800) проекта 1144 и "Адмирал Лазарев" (бывший "Фрунзе", заводской номер 801) проекта 11442. На утилизацию первого планировалось выделить 400 млн рублей, второго - 350 млн рублей (как можно понять, речь шла о объеме средств, подлежащих выделению в 2021 году, а не об общих объемах средств на утилизацию).