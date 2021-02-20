Финляндия приобретет дальнобойные корректируемые ракеты ER GMLRS

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 17 февраля 2021 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Финляндии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) дальнобойных корректируемых ракет ER GMLRS (Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System) с дальностью стрельбы до 150 км производства корпорации Lockheed Martin для использования из пусковых установок американских реактивных систем залпового огня MLRS.

Боевая машина М270С1 американской реактивной системы залпового огня MLRS (RsRakH 06) финской армии, ноябрь 2020 года (с) Оборонительные силы Финляндии

Согласно уведомлению, предполагается поставка 25 шестиракетных контейнеров с ракетами M30A2 ER GMLRS-AW с боевыми частями с рассеиваемыми ударными ядрами и 10 шестиракетных контейнеров с ракетами M31A2 ER GMLRS-U с унитарными боевыми частями. Обшая предполагаемая стоимость поставки составит 91,2 млн долл.

Ранее Финляндия по соглашению 2015 года по линии FMS уже получила корректируемые ракеты М30А1 и М31А1 GMLRS (с боевыми частями тех же типов) с дальностью до 70 км. Теперь Финляндия станет первым иностранным заказчиком их дальнобойного варианта ER GMLRS. Полигонные испытания ракет ER GMLRS были начаты в конце 2020 года. Начало серийного производства ракет ER GMLRS для армии США запланировано на предприятии Lockheed Martin в Кэмдене (штат Арканзас) с начала 2022 финансового года (то есть с октября 2021 года).

Финляндия располагает 22 боевыми машинами РСЗО М270 MLRS (RsRakH 06), приобретенными в 2006 году из наличия вооруженных сил Нидерландов, а также 12 боевыми машинами РСЗО М270А1 MLRS, приобретенными из наличия вооруженных сил Дании, но последние используются только как учебные.

В мае 2011 года корпорация Lockheed Martin получила контракт стоимостью 45,3 млн. долл на осуществление модернизации 22 строевых финских систем MLRS (бывших голландских) до уровня М270С1, включающую установку новой системы управления огнем UFCS (Universal Fire Control System), позволяющей использовать высокоточные ракеты GMLRS и ATACMS, и приспособление пусковых установок М270 под возможность применения ракет GMLRS и ATACMS (хотя в 2014 году финская сторона отказалась от приобретения ракет ATACMS ввиду их высокой стоимости и устаревания).