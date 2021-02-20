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WarSpot

Финляндия покупает у США дальнобойные ракеты

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Источник изображения: warspot.ru

Финские системы РСЗО будут высокоточными и дальнобойными. Вчера, 18 февраля, пресс-служба Управления военного сотрудничества США (DSCA) сообщила об утверждении заявки Минобороны Финляндии на новую партию ракет.

«Правительство Финляндии обратилось с просьбой о закупке 25 блоков M30A2 с альтернативной боеголовкой (ER GMLRS-AW) и десяти блоков M31A2 с унитарным блоком (ER GMLRS-U). В запрос также включены дополнительное оборудование, техническая и логистическая поддержка. Общая смета потенциального контракта составляет $91,2 млн», — сообщили в пресс-службе DSCA.

Универсальная пусковая установка M270, сочетающая возможности РСЗО и пуска тактических ракет

Источник изображения: armyrecognition.com

Под альтернативной боеголовкой в M30A2 подразумеваются вольфрамовые поражающие элементы, которые заменяют кассетные суббоеприпасы предыдущих версий ракет. Каждый блок включает в себя 6 ракет. Подрядчиком в поставке ракет и прочего оборудования названа компания Lockheed Martin.

Предыдущую закупку ракет для установок M270 MLRS финская армия провела в 2015 году. Тогда у США было заказано 40 комплектов ракет GMLRS M31A1 и GMLRS M30A1 на сумму $150 млн. Новые версии ракет отличаются повышенной дальностью поражения целей.

Для запуска закупаемых ракет финская армия сможет использовать колёсные самоходные установки M142 и гусеничные M270. Ракеты сейства M30 и M31 выпускаются корпорацией Lockheed Martin. Масса одной ракеты базовой версии составляет почти 90 кг, максимальная дальность полёта — 70 км. По заверению производителя, за счёт встроенной системы GPS ракеты поражают цели с очень высокой точностью. Характеристики новых версий ракет не раскрываются.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Финляндия
Продукция
GMLRS
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
GPS
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