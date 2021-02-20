Вице-премьер Борисов заявил о необходимости разработки новой линейки композитов для авиации

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Юрий Борисов провел совещание по вопросу импортозамещения композитных материалов при производстве самолетов, сообщили в аппарате вице-премьера.

В ходе совещания, прошедшего на предприятии "АЛАБУГА-ВОЛОКНО", было отмечено, что 2019 года удалось полностью импортозаместить "компонентную базу для создания композитного крыла, элементов механизации, центроплана и хвостового оперения российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300".

При этом Борисов заявил о необходимости дальнейшего развития производства композитных материалов.

"Хочу подчеркнуть, что в связи с выбытием старой номенклатуры углеродных материалов требуется разработка, согласование с заказчиками, выпуск, испытания и квалификация линейки новых углеродных материалов. А также - проведение испытаний изделий разной степени масштабности", - заявил вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении.