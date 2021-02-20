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ТАСС

Истребители Су-27 выполнили ракетные пуски по самолетам "противника" над Балтийским морем

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Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСC

Летчики отработали боевые стрельбы как в дневное, так и в ночное время

КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота в рамках летных тактических учений провели ракетные стрельбы в морских полигонах по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы флота.

"Пуски управляемых ракет по авиационным мишеням выполнили более 10 экипажей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота. В рамках плановых полетов пилоты отработали задачи обнаружения и уничтожения воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника с использованием подвесного вооружения как одиночно, так и в составе пары", - рассказали в пресс-службе, отметив, что в качестве имитаторов воздушных целей использовались самолетные малогабаритные мишени М6.

Боевые стрельбы летчики отработали как в дневное, так и в ночное время.

"В рамках летных тактических учений молодые летчики истребительного авиаполка впервые выполнили задачи по перехвату и уничтожению воздушных целей. Лейтенанты отработали нормативы по одеванию летного обмундирования, совершили парные взлеты с аэродрома и осуществили пуски управляемых ракет по самолетам условного противника", - говорится в сообщении. Кроме того, молодые летчики провели воздушные бои с авиацией неприятеля, роль которого выполнили опытные пилоты на истребителях Су-30СМ.

Учебно-тренировочные ракетные пуски проводились в четко обозначенном районе воздушных стрельб - над морским полигоном Балтийского флота. До начала выполнения мероприятий боевой подготовки были приняты все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности местного населения, воздушных судов и надводных кораблей. На период выполнения стрельб район морского полигона был объявлен временно опасным для движения воздушных и морских средств, отметили в пресс-службе.

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