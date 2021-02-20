Истребители Су-27 провели ракетные стрельбы в небе над Балтикой

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Истребители Су-27 морской авиации выполнили ракетные стрельбы по воздушным мишеням в небе над Балтикой, сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов в пятницу.

"Пилоты отработали задачи обнаружения и уничтожения воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника, с использованием подвесного вооружения как одиночно, так и в составе пары. В качестве имитаторов воздушных целей использовались самолетные малогабаритные мишени М6", - заявил Мартов.

По его словам, пуски управляемых ракет выполнялись как в дневное, так и в ночное время.

Кроме того, в ходе учения молодые летчики истребительного авиаполка впервые выполнили задачи по перехвату и уничтожению воздушных целей, а также провели воздушные бои с авиацией условного противника, роль которого выполнили опытные пилоты на истребителях Су-30СМ.

"Учебно-тренировочные пуски проводились в четко обозначенном районе воздушных стрельб - над морским полигоном Балтийского флота. До начала выполнения мероприятий боевой подготовки были приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности местного населения, воздушных судов и надводных кораблей. На период выполнения стрельб район морского полигона был объявлен временно опасным для движения воздушных и морских средств", - сказал представитель Балтфлота.

Су-27 (по кодификации НАТО - Flanker) - истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ Сухого. Он предназначен для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения пилотируемых и беспилотных самолетов, а также обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты.