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Российская газета

Эскадрильи Армагеддона: как НАТО чуть не спровоцировало ядерную войну

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Источник изображения: Анатолий Рухадзе/ТАСС

Стало известны подробности "второго Карибского кризиса", разразившегося в Восточной Европе в 1983 году.

Портал The Drive сообщает, что Госдепартамент США опубликовал новые документы о кризисе 1983 года, едва не приведшего к ядерной войне. Из-за провокационных действий НАТО у границ Восточной Германии, Советский Союз привел в боевую готовность почти сто самолетов с ядерным оружием.

Катализатором послужили учения Able Archer ("Опытный лучник"), начавшиеся 2 ноября в Европе. Дело в том, что по их сценарию Северный Альянс отрабатывал ядерную атаку по странам Варшавского договора. Реалистичности этим военным играм добавляло участие премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и канцлер Западной Германии Гельмута Коля. Международная ситуация к тому моменту и без того была накалена, а потому руководство Советского Союза предположила, что под видом учений НАТО готовится к настоящему удару.

Согласно западным разведданным, в связи с этим командные пункты по всей Восточной Германии были укомплектованы усиленными группами. Вечером 2 ноября, по сигналу тревоги 16-я советская воздушная армия перешла в состояние повышенной боевой готовности. Она располагала истребительно-бомбардировочные дивизиями, основном состоящих из самолетов МиГ-27, Су-17 и Су-24. Им было поручено нанести ядерные удары по аэродромам НАТО, ракетным базам и другим ключевым целям.

К войне готовилась не только 16-я воздушная армия. По приказу командующего ВВС СССР маршала Павла Кутахова была приведена в боевую готовность 4-я советская воздушная армия в Польше. Как правило, в каждом полку было три эскадрильи, одна из которых специализировалась на ядерных ударах. В рассекреченных документах указывается, что реактивные самолеты с ядерным вооружением были переведены в состояние 30-минутной боевой готовности, а их экипажи проинструктированы "уничтожать цели противника на первой линии".

Как считает американская разведка, в общей сложности ядерными бомбами были вооружены 8 эскадрильей. То есть, примерно 96 самолетов.

Малоизвестный факт, отмечает автор, что в подразделении тактической авиации советских ВВС почти все боевые самолеты включали вариант, предназначенный для перевозки ядерных бомб свободного падения. Однако даже сегодня мало информации о самом оружии. По состоянию на 1983 год МиГ-23, МиГ-27, МиГ-29, Су-17 и Су-24 могли нести стандартные тактические ядерные бомбы РН-40 и РН-41.

Мощность РН-40 составляет примерно 30 килотонн - вдвое больше, чем у бомбы Little boy ("Малыш") которую Соединенные Штаты сбросили на Хиросиму.

Недавно опубликованные документы также включают свидетельские показания генерал-лейтенанта ВВС Леонарда Х. Перрутса, который в то время был помощником начальника штаба разведки ВВС США в Европе (USAFE), штаб-квартира которого находилась на авиабазе Рамштайн в тогдашней Западной Германии. Перрутс вспоминал, как во время "паники" контактировал со своим начальством, в том числе с главнокомандующим USAFE генералом Билли Минтером. Тот спросил Перрутса, как оценивает сложившуюся в Восточной Германии ситуацию, и получил ответ: "недостаточно доказательств, чтобы оправдать усиление нашей реальной боевой готовности". Но позже Перрутс признал, что по мере появления новых информации о состоянии советских войск он становился все более обеспокоенным. "Если бы я знал то, что я узнал позже, не уверен, какой совет я бы дал", - признался он. Перрутс считал, что он сделал правильный звонок и не рекомендовал эскалацию со стороны НАТО. Однако только после учений он начал понимать, насколько серьезной была ситуация.

Таким образом, события 1983 года продолжают служить отрезвляющим напоминанием об опасностях балансирования на грани ядерной войны.


Олег Корякин (Казань)

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