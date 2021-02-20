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Российская газета

15 кораблей Балтийского флота провели учебный артиллерийский бой

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника, в морских полигонах в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в маневрах участвовали более 15 боевых кораблей флота. В том числе - корветы "Бойкий" и "Сообразительный", малые ракетные корабли "Советск", "Мытищи", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Пассат", ракетные катера, а также малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики.

Помимо розыгрыша артиллерийского боя, экипажи кораблей отработали электронные ракетные пуски по воздушным целям. "Вражеское нападение" с воздуха имитировали самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

В это время радиотехники боевых частей кораблей во взаимодействии с боевыми расчетами артиллерии отработали отражение ударов управляемым оружием. Они выполнили постановки ложных целей комплексом пассивных помех ближнего рубежа.

Попутно экипажи тренировались в поиске и слежении за подводными лодками условного противника, выполнили глубинные бомбометания и минные постановки. Искать эти мины с использованием контактных тралов и уничтожать корабельным вооружением предстоит тральной группе. Очистив фарватер, базовые и рейдовые тральщики проведут по нему отряд кораблей.

В ближайшее время боевые корабли начнут возвращение в пункты постоянного базирования, дислоцированные на территории Калининградской области.

Тем временем

Артиллерийские стрельбы проводят и на Северном флоте. Фрегат "Адмирал Горшков" сегодня выполнит артиллерийские стрельбы по береговым мишенным позициям из установки А-192. На отдельных этапах выхода в море экипаж фрегата отработает взаимодействие со спасательным буксиром "Алтай". Кроме того, "Адмирал Горшков" проведет и ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть.


Светлана Песоцкая (Калининградская область) , Светлана Цыганкова (Мурманская область)

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Продукция
А-192
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20380 Корвет-1
22350
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Военные учения
пр.1452
СФ
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