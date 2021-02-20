Аппарат Ростеха будет под колпаком

Госкорпорация «Ростех» внедряет систему контроля за сотрудниками во избежание утечки конфиденциальных сведений, говорится в материалах на портале госзакупок.

Договор стоимостью 23 млн 228 тыс рублей заключен на срок с 15 февраля по 18 октября 2021 года. Он предполагает выполнение работ по внедрению «системы контроля за утечками конфиденциальной информации», способной следить за 2 тыс пользователей центрального аппарата «Ростеха».

Система предназначена для снижения рисков таких утечек, а также для выявления признаков внутреннего мошенничества и действий сотрудников, наносящих экономический ущерб организации, говорится в документации.

Согласно техзаданию, эта система должна обеспечивать перехват и анализ интернет-трафика, в том числе данных поисковых запросов, веб-почты, звонков по Skype, Viber и Whatsapp, форумов, блогов, видео- и фотохостингов, облачных сервисов, а также переписок в соцсетях и мессенджерах, в сервисах поиска работы и на сайте знакомств Mamba.

Помимо этого, софт должен следить за действиями персонала за рабочими компьютерами: вести перехват текстовых данных буфера обмена и нажатий клавиш клавиатуры, а также регулярно делать снимки экрана, пишет Интерфакс.