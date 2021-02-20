72 корвета за десять лет

Китай установил своеобразный рекорд в постройке боевых кораблей. Вчера, 18 февраля, портал chinamil.com.cn сообщил о том, что последние два корвета проекта Type 056A из 72 заказанных поступили на вооружение ВМС НОАК.

Согласно сообщению Центрального телевидения Китая (CCTV), корветы Nanyang и Shangqiu, с бортовыми номерами 619 и 618 стали финальными в серии из 72 кораблей проекта Type 056 для китайского флота. Ещё восемь однотипных кораблей было построено на экспорт. Таким образом, с 2011 года четыре китайские верфи (Hudong-Zhonghua в Шанхае, Huangpu Shipyard в Гуанчжоу, Liaonan Shipyard в Даляне и Wuchang Shipyard в Ухане) построили 80 кораблей проекта Type 056.

3D модель корвета Type 056 Источник изображения: chinesedefence.com

По данным CCTV, первые 22 корабля для ВМС НОАК были построены по проекту Type 056, а остальные 50 — по модернизированному проекту Type 056A, который отличается расширенными возможностями противолодочной борьбы. Всего же Type 056 и Type 056A насчитывают шесть версий кораблей, которые незначительно отличаются друг от друга.

Головной корабль серии Bengbu (бортовой номер 582) был построен на верфи Hudong-Zhonghua, спущен на воду в мае 2012 года и передан ВМС НОАК 25 февраля 2013 года. Новые корветы заменяют стоящие на вооружении патрульные и сторожевые корабли устаревших проектов Type 037 и Type 051.

Основное вооружение корвета проекта Type 056 Источник изображения: nairaland.com

Корабли проекта Type 056 имеют относительно небольшие размеры (длина — 89 м, водоизмещение — 1300 т) и предназначены для патрулирования прибрежной зоны. Вооружение корветов представлено четырьмя противокорабельными крылатыми ракетами средней дальности YJ-83 (радиус поражения — до 160 км); зенитной ракетной установкой ближнего действия HQ-10 (боезапас — 24 ЗУР); двумя трёхствольными торпедными аппаратами калибра 324 мм; а также 76-мм орудием и двумя 30-мм автоматическими пушками. На корме корвета расположена вертолётная площадка.