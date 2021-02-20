Warfare History Network (США): АК-47 против винтовки М16 во время войны во Вьетнаме

АК-47 советского производства и американская М16 — главные штурмовые автоматические винтовки войны во Вьетнаме и обе стали символами затяжного конфликта. Автор подробно разбирает конструктивные особенности каждой из них, уделяя чуть больше внимания, разумеется, американской.

За годы войны во Вьетнаме два самых известных огнестрельного оружия современности стали олицетворением второй половины бурного ХХ века. Советский АК-47 и американская M16 вышли вслед за немецкой Sturmgewehr 44 - первая в мире настоящая штурмовая винтовка появилась в годы Второй мировой. У нее были очевидные преимущества: например, возможность стрелять в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Противостояние АК-47 и М16 определило облик современного боя, а испытательным полигоном послужила война во Вьетнаме.

АК-47 советского производства и американская М16 - главные штурмовые винтовки войны во Вьетнаме и оба стали символами затяжного конфликта. Отцом АК-47 стал советский конструктор-оружейник Михаил Калашников, и считается, что с тех пор, как винтовка поступила в производство в 1949 году, было изготовлено более 75 миллионов экземпляров и улучшенных модифицкаций - это больше любого другого огнестрельного оружия за всю историю. Свою репутацию АК-47 заслужил простотой и высокой надежностью. Он в ходу в странах третьего мира и стал символом революционеров, повстанцев и террористов. АК-47 поставлялся в больших количествах армии Северного Вьетнама и повстанцам Вьетконга и стоял на вооружении у Советской Красной армии (так в оригинале текста - прим. ИноСМИ) и ее союзников по Варшавскому договору во времена холодной войны.

АК-47

Автомат АК-47 представляет собой 7,62-мм автоматическую винтовку с газовым поршнем и затвором поворотного действия. Он обеспечивает скорострельность до 600 выстрелов в минуту и заряжается съемными магазинами на 30 патронов или коробчатыми магазинами на 20 и 40 патронов. АК-47 сочетает в себе лучшие качества других штурмовых винтовок, в том числе отвод пороховых газов Sturmgewehr 44, особенности ударного-спускового механизма американской полуавтоматической винтовки M-1 Garand времен Второй мировой и предохранительный механизм модели Remington 8, разработанный американцем Джоном Браунингом.

Во время войны во Вьетнаме АК-47 сквозь зубы оценили даже американские бойцы - их собственная М16 вызвала нарекания. Самой узнаваемой модификацией АК-47 стал АКМ - он поступил на вооружение в 1959 году и часто встречался во Вьетнаме. Его знаменитый силуэт легко узнается во всем мире.

M16

M16 - во многом детище американского инженера Юджина Стоунера (Eugene Stoner), чей 7,62-миллиметровый затвор AR-10 стал предшественником знаменитой штурмовой винтовки времен Вьетнама. В 1956 году подразделение Armalite компании Fairchild Aircraft Corporation начало производство AR-10, и это оружие сразу запомнилось прямым стволом и деталями из фенольной смолы.

Вскоре AR-10 переделали под патрон калибра .223 Remington и в 1957 году переименовали в AR-15. После этого Armalite передала Colt право на производство обеих винтовок по лицензии. Тогда армия США приняла ее на вооружение как стандартную штурмовую винтовку M16 под патрон калибра НАТО 5,56 мм.

В общественном сознании винтовка M16 навеки связана с участием США во Вьетнамской войне. М16 заряжалась коробчатыми магазинами на 20 или 30 патронов и имела скорострельность до 950 выстрелов в минуту. Модификацию времен войны легко узнать по расположенной сверху ручке для переноски, большой треугольной мушке и компонентам из пластмассы и алюминиевого сплава. Первые M16 прибыли во Вьетнам вместе с американскими советниками в 1963 году, а первая серийная модель получила обозначение M16A1.

Во время войны во Вьетнаме появились сообщения, что ранние модели M16 часто заклинивают из-за загрязнения движущихся частей и невыбрасывания гильзы. Однако срок службы винтовки свидетельствует о ее добротных характеристиках. Варианты M16 производятся поныне и до сих пор стоят на вооружении в ряде армий. Всего за последние полвека их произведено более восьми миллионов.

Майкл Хэскью (Michael Haskew)