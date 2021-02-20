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ЦАМТО

Глава Хабаровского края посетил КнААЗ им. Ю.А.Гагарина

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Сборка Су-57 на КнААЗ
Сборка Су-57 на КнААЗ.
Источник изображения: aviation21.ru

ЦАМТО, 19 февраля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина – филиал ПАО "Компании "Сухой" (в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех).

В рамках визита Михаил Дегтярев посетил Экспоцентр завода и в торжественной обстановке вручил знаки отличия "Почетный наставник Хабаровского края" 4 работникам КнААЗ.

"Новые задачи требуют от нас совершенствования кадрового потенциала. В 2020 году на базе учебного центра предприятия совместно с Губернаторским авиастроительным колледжем и другими образовательными учреждениями повысили разряды, получили дополнительную профессию и прошли переподготовку более 5200 сотрудников завода", – сообщил директор КнААЗ Александр Пекарш.

Также глава региона побывал в механообрабатывающем и сборочном цехах завода и оценил ход выполнения гособоронзаказа по выпуску многофункционального истребителя Су-35С и истребителя пятого поколения Су-57.

В ходе визита Михаил Дегтярев пообщался с коллективом предприятия и ответил на вопросы работников завода. В основном они касались развития городской инфраструктуры, системы поддержки Комсомольска-на-Амуре и всего Дальнего Востока.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Продукция
ПАК ФА
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
ОАК
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения
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Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
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