ВВС Нидерландов получили 16-й истребитель F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 19 февраля. Командование ВВС Нидерландов 17 февраля на своей странице в Twitter сообщило о прибытии на авиабазу "Леуварден" истребителя F-35A "Лайтнинг-2".

Самолет собран на линии окончательной сборки и проверки FACO (Final Assembly and Check Out) в Камери (Италия).

После прибытия самолета с хвостовым номером F-016, количество F-35A в составе ВВС Нидерландов достигло 16 ед. Восемь из них размещены на базе "Леуварден", остальные находятся в США и используются для подготовки летчиков.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Нидерландов в сентябре 2013 года приняло решение приобрести не менее 37 истребителей F-35A "Лайтнниг-2" с обычным взлетом и посадкой для замены состоящих на вооружении F-16 "Файтинг Фалкон". Парламент страны одобрил выбор правительства в ноябре 2013 года. F-35 заменят F-16, которые эксплуатируются с 1979 года. Первые два испытательных самолета F-35A были переданы ВВС Нидерландов в 2012-2013 гг.

Парламент Нидерландов одобрил заказ первой производственной партии из 8 истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в конце февраля 2015 года. В июне 2016 года была одобрена закупка еще 24 самолетов, которые будут поставлены в течение 2020-2022 гг. Поставку еще трех самолетов одобрили в 2018 году.

Первым боевым подразделением, оснащенным F-35А "Лайтнинг-2", станет 322-я истребительная эскадрилья ВВС Нидерландов, размещенная на а/б "Леуварден".

В октябре 2019 года государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов Барбара Виссер уведомила Палату представителей страны о намерении Министерства обороны закупить 9 дополнительных F-35 "Лайтнинг-2". Ориентировочная стоимость закупки оценивается в 1,016 млрд. евро. Предполагается, что общая стоимость 46 самолетов составит около 5 млрд. евро (5,6 млрд. долл.).

Первый серийный F-35A "Лайтнинг-2" прибыл на авиабазу "Леуварден" 31 октября 2019 года, совершив перелет с предприятия в Италии, где был собран. Ранее Министерство обороны Нидерландов получило 8 самолетов F-35 собранных на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уэрте. Они размещены в США и применяются для подготовки пилотов и проведения испытаний.