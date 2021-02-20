Войти
ТАСС

Спутник "Арктика-М" запустят с космодрома Байконур 28 февраля

518
0
0
Арктика-М
Спутник «Арктика-М».
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Как сообщили в НПО им. С. А. Лавочкина, аппарат будет выведен на высокоэллиптическую орбиту ракетой-носителем "Союз-2" и разгонным блоком "Фрегат"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Запуск спутника "Арктика-М" с космодрома Байконур запланирован на 28 февраля. Об этом сообщил заместитель генконструктора НПО им. С. А. Лавочкина по общему проектированию Иван Москатиньев в интервью телеканалу "Россия-24".

"[Запуск "Арктики-М"] по плану 28 февраля", - сказал он. Как уточнил Москатиньев, пуск пройдет с космодрома Байконур. Аппарат будет выведен на высокоэллиптическую орбиту ракетой-носителем "Союз-2" и разгонным блоком "Фрегат".

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация планирует запустить первый спутник "Арктика-М" в феврале 2021 года. По его словам, Роскосмос договорился с Росгидрометом проанализировать возможности того, чтобы первые два аппарата "Арктика-М" "не стали одиночками". Данные спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ним территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Арктика
Байконур
Союз-2 РН
Похожие новости
16.11.2020
Названы сроки пуска спутника для мониторинга климата Арктики
01.03.2019
Глава OneWeb назвал "отличным" вывод российской ракетой на орбиту британских спутников связи
17.08.2018
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
29.12.2017
Роскосмос: полетное задание запуска 28 ноября разрабатывалось специально под Восточный
21.09.2009
Метеоспутник "Метеор-М" успешно выведен на целевую орбиту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 15:55
  • 61
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 20.02 15:53
  • 11
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 20.02 15:25
  • 32
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 20.02 14:40
  • 26
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 20.02 14:01
  • 124
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 20.02 11:08
  • 1
Ростех потратит 23 млн руб на систему контроля за сотрудниками
  • 20.02 11:08
  • 1
Пакистан подписал контракты на закупку российского вооружения
  • 20.02 11:07
  • 1
Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере ГОЗ - глава Росфинмониторинга
  • 20.02 07:27
  • 1
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 20.02 06:32
  • 36
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 20.02 06:22
  • 18
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 20.02 04:10
  • 2
ВВС США задумались о замене истребителей F-16
  • 20.02 00:03
  • 2
Оборонно-промышленный технопарк создан в Санкт-Петербурге
  • 20.02 00:03
  • 2
Минобороны России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу
  • 20.02 00:02
  • 2
Какое вооружение представит России на выставке IDEX 2021