Спутник "Арктика-М" запустят с космодрома Байконур 28 февраля

Как сообщили в НПО им. С. А. Лавочкина, аппарат будет выведен на высокоэллиптическую орбиту ракетой-носителем "Союз-2" и разгонным блоком "Фрегат"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Запуск спутника "Арктика-М" с космодрома Байконур запланирован на 28 февраля. Об этом сообщил заместитель генконструктора НПО им. С. А. Лавочкина по общему проектированию Иван Москатиньев в интервью телеканалу "Россия-24".

"[Запуск "Арктики-М"] по плану 28 февраля", - сказал он. Как уточнил Москатиньев, пуск пройдет с космодрома Байконур. Аппарат будет выведен на высокоэллиптическую орбиту ракетой-носителем "Союз-2" и разгонным блоком "Фрегат".

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация планирует запустить первый спутник "Арктика-М" в феврале 2021 года. По его словам, Роскосмос договорился с Росгидрометом проанализировать возможности того, чтобы первые два аппарата "Арктика-М" "не стали одиночками". Данные спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ним территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.