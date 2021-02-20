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ТАСС

Кремль приветствует успехи NASA в освоении Марса

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не забывать о космической программе России

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Кремль приветствует успехи, которые NASA делает в освоении Марса, но призывает не забывать об отечественной космической программе.

"Любой успех, конечно, достоин того, чтобы его приветствовать. Наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про нее тоже не забывать", - сказал в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые успехи в освоении космического пространства - это достояние человечества, их можно только приветствовать", - подчеркнул представитель Кремля. При этом, по его словам, каждая страна, которая имеет свою космическую программу, находится в состоянии конкуренции в хорошем смысле слова. "Именно эта конкуренция во многом является очень эффективным драйвером развития", - подытожил Песков.

В четверг марсоход Perseverance осуществил посадку в районе кратера Езеро. Специалисты NASA рассчитывают с его помощью обнаружить следы существования жизни в далеком прошлом на этой планете.

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